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Fabrika Voleybol Okulu ile Bingöl'de yeni yetenekler keşfedilecek - Son Dakika
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Fabrika Voleybol Okulu ile Bingöl'de yeni yetenekler keşfedilecek

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan Fabrika Voleybol Okulu, çocuklara ücretsiz eğitim vererek yeni yeteneklerin keşfedilmesini hedefliyor. Okula kayıt yaptıran 80 öğrenci, hafta sonları antrenörlerden ücretsiz eğitim alıyor. Solhan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Zülfü Çalışkan, voleybola olan ilginin arttığını belirterek, Fabrika Voleybol Okulu'nun Solhan'da açılmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

17.01.2024 - 10:18,
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- Fabrika Voleybol ile yeni yetenekler keşfedilecek

BİNGÖL - Birkaç yıl önce Efeler Ligi'ne kadar yükselen bir voleybol takımına sahip olan Bingöl'ün Solhan ilçesinde, Fabrika Voleybol Okulu açıldı. Bu projeyle hem öğrencilere ücretsiz eğitim verilecek hem de yeni yetenekler keşfedilecek.

Yaklaşık 3-4 yıl önce Efeler Ligi'ne kadar yükselerek adından söz ettiren bir takıma sahip Bingöl'ün Solhan ilçesinde, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan ve Türkiye'de, 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol Okulu açıldı. Fabrika Voleybol Okulu'na kayıt yaptıran 80 öğrenci, hafta sonları İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün kapalı salonuna giderek ücretsiz bir şekilde antrenörlerden eğitim almaya başladı. Projenin amacının hem yeni yetenekler keşfetmek hem de çocukları voleybolla tanıştırmak olduğu bildirildi.

"İlçemizde voleybola olan ilgi artıyor"

Fabrika Voleybol'un ilçede ücretsiz açıldığının altını çizen Solhan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Zülfü Çalışkan, geçmiş yıllarda Efeler Ligi'nde mücadele eden takımın ardından voleybola olan ilginin de arttığını belirtti.

Çalışkan, "1965 yılında Solhan Yatılı Okulu'nda temeli atılan voleybol, bugün Türkiye ortalamalarının üzerine çıkmak için mücadele ediyor. Tabii ki geçmişte özellikle bir profesyonel takım kurulması, bu takımın Türkiye Efeler Ligi'nde mücadele etmesi Solhan'da voleybola olan ilgiyi oldukça arttırdı. Biz de arkadaşlarımızla bu konuyu değerlendirirken Fabrika Voleybol'a bir başvuru yapmak istedik. Bu başvurumuz da Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yönetim kurulu tarafından uygun görüldü ve Fabrika Voleybol Okulu, Solhan ilçemizde açıldı. Ülkemizde 32 tane açık olan Fabrika Voleybol Okulu'ndan 8'i ücretsiz ve bunlardan birinin de Solhan'da olması bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Amaçlarının yeni yetenekler keşfetmek olduğunu dile getiren Çalışkan, "Fabrika voleybol 6-12 yaş arasındaki çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi aracılığıyla yapılan ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun referansında yürütülen bir projedir. Bu proje çerçevesinde 6-12 yaş arasındaki çocukları 3 kategoriye ayırıyoruz. Bu kategorilerden birincisinde temel sportif beceriler veriliyor. 4 aylık süre sonucunda eğer voleybolla ilgili yetenekleri keşfedilirse bu çocuklara ikinci kademe ve akabinde üçüncü kademeye yönlendiriyoruz. Şu anda Solhan ilçemizdeki Fabrika Voleybol Okulu'nda 80 çocuğumuz eğitime başladı. İnşallah bu planlı, programlı çalışmalarımız sonucunda yeni yeni yıldızları keşfederek amacımıza ulaşmış oluruz" diye konuştu.

Fabrika Voleybol Okulu ile Bingöl\'de yeni yetenekler keşfedilecek
Kaynak: İHA
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