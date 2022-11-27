Fas'tan tarihi galibiyet! Dünya Kupası'nın favorilerinden Belçika'yı devirdiler - Son Dakika
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Fas'tan tarihi galibiyet! Dünya Kupası'nın favorilerinden Belçika'yı devirdiler

27.11.2022 19:10

Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci karşılaşmasında güçlü rakibi Belçika'yı 2-0'lık skorla yenerek 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda galibiyet kazandı.

Dünya Kupası'ndaki son galibiyetini Fransa 1998'de alan Fas, 24 yıl sonra turnuvada galibiyet özlemine son verdi. Belçika ile Fas arasındaki mücadele turnuvada topun en fazla oyunda kaldığı maçlardan biri oldu.

FAS LİDER

Gruba Hırvatistan beraberliğiyle başlayan ve bugün de Belçika'yı 2-0 yenen Fas, 4 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

HAMLE SONUÇ GETİRDİ

Galibiyet golleri ikinci yarıda geldi. 73. dakikada Sabiri'nin serbest vuruştan attığı golle Fas öne geçti. 90+2'de Aboukhlal, skoru tayin etti.

Altın jenerasyon Belçika darmadağın! Fas'tan tarihi galibiyet

ALTIN JENERASYON HÜSRAN

Yakaladığı oyuncu grubuyla uzun yıllardır 'Altın jenerasyon' olarak tanımlanan Belçika, adeta sahada yoktu. Belçika'nın ilk maçta Kanada'ya karşı aldığı galibiyette ortaya koyduğu futbol da beğenilmemişti.

ÜÇ BÜYÜKLERİN OYUNCULARI SAHADA

Belçika-Fas maçında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçeli üç futbolcu mücadele etti. Beşiktaşlı savunma oyuncusu Saiss, Fas Milli Takımı'nın kaptanı olarak sahaya çıktı. Belçika'da ise Fenerbahçeli Batshuayi ilk 11'de başlarken, Galatasaraylı Mertens 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Kaynak: AA
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Belçika, Fransa, Fas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fas'tan tarihi galibiyet! Dünya Kupası'nın favorilerinden Belçika'yı devirdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fas'tan tarihi galibiyet! Dünya Kupası'nın favorilerinden Belçika'yı devirdiler - Son Dakika
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