Fatih Arda İpcioğlu'ndan Olimpyat Hedefleri

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayakla atlamada temsil eden Fatih Arda İpcioğlu, erkekler süper takım yarışında "daha iddialı" olduklarını söyledi.

Predazzo'daki olimpiyat köyünde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Fatih Arda İpcioğlu, "Süper takım yarışı, tarihte ilk defa olimpiyatlarda olacak. Biz de ilk defa Türkiye'yi temsil etmiş olacağız. Orada daha iddialıyız denilebilir. Ama burası olimpiyat, belli de olmaz. Her an her şeyin o gün belli olacağı bir gün olacak. Biz sadece tamamen hatalarımıza, performansımıza odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk olarak eleme atlayışlarına odaklandıklarını dile getiren milli sporcu, "Bazen biz de anlamıyoruz. Mesela hayatında bizi geçmemiş olan Çinli bir çocuk, sadece tulum değişikliğiyle yarışmada iyi performans sergiliyor. Kayakla atlama, artık maalesef ki malzeme olarak detayların, büyük avantajlara dönüştüğü bir spor olmaya başlıyor. Biz de bu konuda uyum sağlamaya çalışıyoruz fakat yeni bir branş olduğumuz için bununla ilgili arka planda çok daha büyük ekibe ihtiyacımız var. Tabii bu bir bahane değil. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tamamen performansımıza odaklanmış bir şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

"Bu sporda hala çok yeniyiz"

Milano-Cortina 2026'nın normal ve büyük tepe kategorilerinde ilk turda elenen ve yarın Muhammed Ali Bedir ile süper takım yarışına çıkacak Fatih Arda İpcioğlu, olimpiyatlarda mücadele etmenin önemine değinerek "İlk yarışlarda ilk 30, final yapmak istiyorduk ama yapamadık. Buraya gelmemiz bile bizim için büyük bir başarıydı. 2018 ve 2022'den sonra 2026'ya iki kişi gelmemiz, bu sporda 17 yıl içinde ne kadar ilerleme kaydettiğimizin en somut örneği. Kayakla atlamada 2018'deki olimpiyatlara katılan en yeni ülkelerden biri olmuştuk. Birçok ülke çok daha önceden katılım sağlamış. Aslında bu sporda hala çok yeniyiz. Hedeflerimiz tabii ki her zaman en iyisini yapabilmek ve her zaman finale kalabilmek." yorumunu yaptı.

Rampaya çıktığında ilk yıllarda hissettiği heyecanı yendiğini aktaran milli kayakçı, "Yarışmanın heyecanı tabii ki var ama orada tamamen bir önceki atlayışta en belirgin hatamız neyse onu düzeltmeyi düşünüyorum. 2018'deki olimpiyatlarda tamamen o atmosferin heyecanına kapılmıştım ama şu anda tamamen hatalarımıza odaklanmak zorundayız. Çünkü yarışmalarda rekabet buçuklu metrelere kadar inmiş durumda." şeklinde görüş belirtti.

"Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek çok büyük bir gurur kaynağı"

Fatih Arda İpcioğlu, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmenin bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Türkiye'de yeni başlayan bir branşta önemli dereceler elde ettiklerini anlatan milli sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkimizin de ortalama kariyeri yaklaşık 17-18 sene. Sıfırdan, hiç ülkemizde olmayan bir branşa başladık ve şu anda ülkemize 3'ü ben, biri Ali Bedir, 4 olimpiyat kotası kazandırdık. Bu, yeni başlayan bir branş için basit değil. Çünkü her zaman deneme yanılma yoluyla ilerledik ve geldiğimiz noktada da emin adımlarla ilerliyoruz. Bu sporun devam etmesi için altyapı çok önemli. Bu sporda Türklerin başarılı olabileceğini, ilerleme kaydedebileceğini ikimiz de ispatlamış sporcularız. Burada olimpiyat seviyesinde yarışıyor olmak, ülkemizi temsil ediyor olmak tabii ki her sporcuya nasip olmaz. Kendi kotalarımızı alıp geliyoruz. İlk 50 sporcu arasına giriyoruz ve iki yıl önceden başlıyor kayak atlamada kota yarışmaları. Bu da basit değil. Stratejik yarışmalar belirledik ve performanslarımızı ona göre antrenörümüzle koordineli geliştirdik. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek çok büyük bir gurur kaynağı."

"Olimpiyatlardan sonrası çok büyük bir soru işareti"

Milli kayakçı, kariyerine devam edip etmeyeceğine olimpiyatlardan sonra karar vereceğini belirtti.

Şu anda sadece oyunlara konsantre olduğunu dile getiren 28 yaşındaki Fatih Arda İpcioğlu, "2026 Kış Olimpiyatları'ndan sonra kariyerimi bitirmeyi hedefliyordum ama şu anda Erzurum'daki rampalarımızın tadilat süreci söz konusu ve rampaların tadilatının sonuçlanmasına göre spora devam etmeyi istiyorum. Erzurumlu veya Türkiye'nin herhangi bir ilindeki çocukların o rampadan atlayış gerçekleştirdiğimizi canlı izleyip bizden ilham almasını çok istiyorum. Olimpiyatlardan sonrası çok büyük bir soru işareti aslında benim için. Bunun için de zihinsel olarak hazır mıyım, gözden geçirmem lazım. Çünkü gerçekten çok büyük emekler verdik ve sürekli hayatımızı yurt dışında geçirdik. Aynı zamanda psikolojik yorgunluk var tabii ki üstümüzde ama bunu daha sonra düşünmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

"6-7 yaşlarında başlanması lazım"

Kariyerine başladığında bu noktaya gelebileceğini hayal etmediğini belirten milli sporcu, "Riskli ama bu spordan aldığınız haz bambaşka seviyede. Uçmanın herhangi bir tarifi yok. Hele ki ülkemizin bayrağını olimpiyatta temsil etme seviyesine çıktığınızda bu bambaşka bir olaya dönüşüyor. Üç olimpiyat ve en üst seviyelerde yarışmayı hiçbirimiz öngöremezdik. Demek ki verdiğimiz emeklerle doğru şekilde ilerlemişiz. Şu andaki nesil daha da şanslı çünkü önlerinde artık örnek alabilecekleri insanlar ve belirli bir yol var." değerlendirmesinde bulundu.

Ailelere, çocukları kayakla atlamaya başlamaları konusunda teşvik etmelerini öneren Fatih Arda İpcioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyük rampalardan atlıyoruz, tehlikeli gözüküyor ama bu spor ilk önce küçük rampalardan başlıyor. O konuda kimsenin korkusu olmasın. Yaklaşık 6-7 yaşlarında başlanması lazım. Burada sporculardan çok ailelere büyük görev düşüyor. Ailelere, denemek isteyen çocukları, Erzurum'daki tesislerimizde başlamaları için teşvik etmelerini öneririm. Burada ailelerin, devletimizin kurumlarının teşviki çok önemli. Şu anda sadece Erzurum'da tesisimiz var ve bunu yüzde yüz verimle kullanmamız lazım. Yapmış olduğumuz çalışmalarla ilk önce küçük antrenman rampaları olmak üzere Bursa'ya bir tesis kazandırmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kış sporlarında biraz daha ileriye gitmemiz için belli branşlara büyük yatırım ve destek vermemiz gerek."