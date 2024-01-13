 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Karagümrük maçından notlar

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, Tüpraş Stadyumu'nda Fatih Karagümrük karşısında takımının başındaki ilk maçına çıktı. Salih Uçan 1 maç sonra 11'e döndü. Yedek kulübesi değişti. Şehitler unutulmadı, stadyumda müzik çalınmadı.

Fatih Karagümrük maçından notlar
13.01.2024 - 19:26,
Abone Ol

Fernando Santos taraftarla buluştu

Beşiktaş'ta tek değişiklik

Salih Uçan 1 maç sonra 11'e döndü

Yedek kulübesi değişti

Şehitler unutulmadı, stadyumda müzik çalınmadı

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Mert Güzenge düdük çaldı. Güzenge'nin yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

Siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Fernando Santos, takımının başındaki ilk maçına Tüpraş Stadyumu'nda Fatih Karagümrük karşısında çıktı. Salı günü Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atan tecrübeli teknik adam, ardından Rize'ye giderek takımını tribünden takip etmişti. Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, Portekizli teknik adama destek oldu.

BEŞİKTAŞ'TA TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Fernando Santos, salı günü Çaykur Rizespor karşılaşmasını tribünden takip etmişti. Bu karşılaşmanın ardından takımının başında 3 antrenmanda yer alan tecrübeli teknik adam, Rizespor maçının 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam sarı kart cezası sona eren Salih Uçan'ı, Demir Ege Tıknaz'ın yerine sahaya sürdü.

Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Fernando Santos; savunma hattını Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Gedson ve Salih Uçan'ı görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağında Rashica, solunda ise Semih Kılıçsoy'u sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Cenk Tosun oldu.

SALİH UÇAN 1 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ta Salih Uçan, bir maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü.

Siyah-beyazlı Salih Uçan, ekipte sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanında takımını yalnız bırakmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Fatih Karagümrük karşılaşmasına 11'de başladı.

YEDEK KULÜBESİ DEĞİŞTİ

Beşiktaş, uzun süredir iç sahada oynadığı maçlarda sol yarı sahadaki yedek kulübesini kullanıyordu. Fernando Santos'un gelişiyle siyah-beyazlılar uzun süre sonra ilk defa sağ yarı sahadaki kulübeyi kullandı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI, STADYUMDA MÜZİK ÇALMADI

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker unutulmadı. Beşiktaş sahaya 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartı ile çıkarken, mücadele öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular ısınma hareketlerini gerçekleştirmek için sahaya 'Şehitler Ölmez, vatan bölünmez' yazılı siyah tişörtle çıktı. Ayrıca tribünlerde bir süre 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde tempo tutuldu. Siyah-beyazlı kulüp, karşılaşma öncesi, devre arasında ve sonrasında stadyumda gol anonsu dışında müzik çalınmayacağını açıkladı.

Ayrıca Kapalı Alt Tribünü'nde de dev Türk bayrağı açıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Fatih Karagümrük, Fernando Santos, Salih Uçan, Beşiktaş, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika


19:26
Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince 'Bunları sil' dedi Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23
Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:03
Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular

Son Dakika
19:26 Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23 Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
17:03 Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
17:01 Ünlü oyuncu Halil Ergün'ün kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 20:32:01. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement