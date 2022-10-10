Golden sonra taraftarın sevinme şeklini gören Jorge Jesus sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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Golden sonra taraftarın sevinme şeklini gören Jorge Jesus sinir krizi geçirdi

10.10.2022 21:07

Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Valencia'nın attığı 4. golden sonra Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve İsmail Yüksek'in sevinçlerini paylaşmak için kötü bir maç geçiren Altay Bayındır'a koşmasına tepki gösterdi. Kenarda adeta sinirden deliye dönen Portekizli hocanın o anları taraftar kamerasına kaydedildi.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü uzatma dakikalarında Batshuayi ile bulduğu golle 5-4 yendi. Mücadelede sarı-lacivertlilerin penaltıdan bulduğu 4. gol sonrası ise ilginç anlar yaşandı.

JORGE JESUS ÇILDIRDI

Enner Valencia'nın penaltıdan attığı 4. golden sonra Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve İsmail Yüksek sevinçlerini paylaşmak için kötü bir maç geçiren Altay Bayındır'a koştu. Bu görüntü Jorge Jesus'a adeta sinir krizi geçirtti. O anlar bir taraftarın kamerasına anbean yansıdı

BAĞIRDI AMA SESİNİ DUYURAMADI

Futbolcularına Altay Bayındır'a koştuğu için çok sinirlenen Jorge Jesus, kenardan Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve İsmail Yüksek'e avazı çıktığı kadar bağırdı ama sesini duyuramadı. Portekizli hoca daha sonra parmaklarını kafasına götürerek "Düşünemiyor musunuz?" hareketi yaptı.

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Son Dakika Spor Golden sonra taraftarın sevinme şeklini gören Jorge Jesus sinir krizi geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Golden sonra taraftarın sevinme şeklini gören Jorge Jesus sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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