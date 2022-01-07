Fatih Öztürk 1 yılda 3 kez koronavirüse yakalandı

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Aslan'ın 2020'de Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Fatih Öztürk, ilginç bir istatistiğe imza attı. 35 yaşındaki eldiven 1 yılda tam 3 kez koronavirüse yakalandı.

İLK POZİTİF 16 ARALIK'TA

Transfermarkt verilerine göre ilk olarak 16 Aralık 2020'de testi pozitif çıkan Fatih, 11 gün karantinada kaldı. Daha sonra ise 26 Nisan'da koronavirüse yakalanan eldiven, bu kez 10 günlük bir karantina süreci geçirdi.

SADECE KUPADA OYNADI

Son olarak 4 Ocak'ta testi pozitif çıkan file bekçisi, bu geçen yaklaşık 1 yıllık sürede ise 1 maçta şans buldu. 12 Ocak 2021'de Yeni Malatyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında kaleyi koruyan Fatih, bir daha görev alamadı.

TOPLAM 12 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon sadece kadroya girebilen Fatih, Galatasaray kariyerinde 12 maça çıktı. Kalesinde ise 5 gol gördü.