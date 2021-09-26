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Fatih Terim: "3 puan zamanlama olarak önemliydi" - Son Dakika

Fatih Terim: "3 puan zamanlama olarak önemliydi"

26.09.2021 22:52
Fatih Terim:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamada, "Daha iyi oynayacağız. Daha çok mücadele edeceğiz.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamada, "Daha iyi oynayacağız. Daha çok mücadele edeceğiz. Beni mutlu eden oyun içerisindeki baskı anlayışımız. Oyuncularımı kutluyorum. 3 puan zamanlama olarak önemliydi" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, taraftarların maçta ıslıkla protesto eden taraftarlarla ilgili sorulan soruya, "Bizim kazandığımız zaferlerin içerisinde Ali Sami Yen'de taraftarlar bütünleşmek var. Bugün önce ıslık ama akabinde sağ duyulu taraftarların Galatasaraylılığa yakışan bir tavır şekilde takımlarına destek oldu. Ali Sami Yen'de en büyük gücümüz onlardı. Tarih botunca hangi zaferi kazandıysak tüm başarılarda beraberdik. Bugün de o ani reaksiyondan Galatasaray takımının taraftarlarla birleşmesinden sonra ortaya çok güzel oyun çıktı. Galibiyet çıktı. Ümit ederim bu beraberlikle yeni zaferler elde etmeye devam ederiz. Bugün bizim için yeniden başlangıç olur. Biz geleceği olan bir takımız. Bu demek değildir ki bu herhangi bir başarıyı istemiyoruz. Vazgeçtik diye bir şey yok. Buradaki bu samimi sevginin, samimi birleşmenin önemini vurgulamaya çalışıyorum. Hiçbir Galatasaraylı oyuncu kaybetmez istemez. Burada tek dayanağımız taraftarımız. Ben bun ısrarla söylüyorum. Bugün çok da hoş bir şey oldu. Daha büyük bir grup ıslıklamayacaksınız dedi. Bütün stat birleşti. Oyuncuyu yükselttiler. Biz her şey için rekabet edeceğiz, şampiyon olmak için hepimiz uğraşacağız. Onlara ihtiyacımız var. Bizim kulüp kültürümüzde bizim DNA'mız böyle. Galatasaray var olduğu sürece devam edecek. Yüzlerce maç söyleyebilirim beraber kazandığımız. Yakışan budur. Galatasaray taraftarlarına teşekkür ederim. Bizim gibi Avrupa şampiyon olmuş, Türkiye'de en çok şampiyon olmuş camia için en doğrusu bu. Bugün bence doğal reaksiyon da her şey yerli yerine oturdu. Bugünün en büyük kazançlarından biri o" diye cevap verdi.

"3 puan zamanlama olarak önemliydi"

Devre arasında oyuncularıyla ne konuştuğunun sorulması üzerine ise Terim, "Ben özellikle gençlere risk almalarını, inisiyatif kullanmalarını söylüyorum hep. Hata yapmaktan korkmalarını söylüyoruz. Buradan kazanacak çıkacağımızı söyledik. Onlar da o işi gördüler. İkinci yarıya baktığımızda daha çok gol olabilirdi. Daha çok pozisyonumuz var. Maç boyunca bir isabetli şut gol oldu. İyi ki de gol olmuş. Muslera kurtarsa kırmızı kart görebilirdi. 9-10 pozisyona girdik. 16 şut attık. Penaltı var. Bazıları demek hem saha içinde hem VAR'da göremiyor. İkinci yarı birinci yarıdan daha da iyi oynadık. Çok da pozisyon vermemiştik. Kendi hatamızda ilk isabetli şut gol oldu. Koruma içgüdüsü yoktu diyemem o kadar iyi oynadığımız maçlarda puan kaybettik o da doğal. Daha iyi oynayacağız. Daha çok mücadele edeceğiz. Beni mutlu eden oyun içerisindeki baskı anlayışımız. Morutan'ın golü şıktı. Oyuncularımı kutluyorum. 3 puan zamanlama olarak önemliydi" şeklinde cevap verdi.

"Transfer mesajı gibi algılanacağını söylememiştim"

Kayserispor maçından sonra ocak ayı ile ilgili yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığı söyleyen deneyimli teknik adam, "Bu söylediğim transfer mesajı gibi algılanacağını söylememiştim. Biz 6-7 transfer acısını çektik hep beraber. Sattığın kadar alı yaşadık. Bunu başarılı ile atlattık. Kendimize daha sonra başkanla ve yönetimimizle strateji yaptık. Tarzımız bu. Ocak ve temmuzda küçük dokunuşlarla takviye edebiliriz diye. Olayın çoğunu hallettik. İlerledikçe gelişimimizi sağlayacağımız ifade etmek istedim. Ocakta da temmuzda da bazı şeyler olabilir ama takımımızın tamamını değiştirmek gibi bir şey yok. Aldığımız oyunculardan memnunuz. Eksiklerimizi de tamamlayacağız. Oyuncu ayrıldı, beklediğimiz bir durum oldu, bunları yaşadık. Yılbaşı gecesi gibi. İki oyunuzu ayağı kırıldı. Böyle durumlar olursa gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

Senegalli futbolcu Mbaye Diagne ile ilgili de konuşan Fatih Terim, "Daha çok şans alacak. İnşallah aldıkça daha iyi oynayacak. Atak oyuncularımız bizim için çok önemli. Çok pozisyona girip az atmak demek hesabın sonucu basit. Ama atacaklar. Onlara daha çok şans vermek istiyorum. Diagne gol kralı da oldu. Çalışıyor, Diagne'den daha iyi oyunlar bekliyorum. Mustafa'dan da ondan da olacaktır" dedi.

"VAR hakemleri faal hakemlerden olmamalıdır"

VAR hakemlerinin faal hakemler olmaması gerektiğini söyleyen Terim, "Alpaslan'ın pozisyonunu aynı anda kulübede seyrettiğim için, futbol şöyle bir oyun ne derseniz bir cevap alırsınız. Niye çağırılmaz, niye görülmez. Ne denecek onu merak ediyorum. Belki bizim bilmediğimiz bir şey vardır. Mustafa Öğretmenoğlu bana 6 maç 8 maç verdirmeyi biliyor. Oyun 2-2 bitse bu sadece kendime değil. Ali Sami Yen'de herkese istediği gibi veriyorsunuz. Baya bir darbe var. Ben mi yanlış gördüm. VAR hakemlerini aynı uzmanlık olarak gördüğüm için faal hakemlerden olmamalıdır diyorum. Bu şahsi fikrim. Hatalar çok bariz olunca. Orta hakemin o an konsantresi başka yerde eyvallah. Tamamen VAR'a konsantre olmuş, bu iş için çalışmasını almış arkadaşlarımızın daha başarılı olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Son zamanlardaki gidişat bana başka şeyleri düşündürüyor"

'Galatasaraylı Fatih Terim olarak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in performansını eleştiriyor musunuz?' diye sorulan soruya ise deneyimli teknik adam, "Muhakkak tabii. Mağlup olduğumuz zaman en çok ben kendimi hırpalarım. Kendime suç ararım. Kalenize top gelmediği bir maçı mağlup bitiyorsunuz. Ben kendimi suçluyorum. Sosyal medya maalesef çok çeşitli mecralarda çok çeşitli insan gruplarının isteyerek veya istemeyerek, bilerek veya bilmeyerek, planlı veya o andaki mağlubiyet olan reaksiyona göre hareket ettiği ortada. Üzülüyorum. Çünkü futbolda vefa yok. Dünde yok o da tamam. Ama biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranmasının gerektiğini düşünüyorum. Başka şekilde hareket etmesini tavsiye edenlere de uymamasını diliyorum. Çok üzüldüm, çok kırıldım. Belki alışkın da değilim. Ondan da olabilir. Yanlış yapabilirim, mağlup olabiliriz ama ben Galatasaray'a geldiğimden beri, zamanı çok, son zamanlardaki gidişat bana başka şeyleri düşündürüyor. Kendimle ilgili de, Galatasaray ile ilgili de, başka şeylerle ilgili de. Bu kadar şimdilik" şeklinde cevap verdi.

Fatih Terim, bugün kadroda olmayan Taylan Antalyalı'nın dinlendirildiğini söyledi. Terim ayrıca, perşembe-pazar maçlarında bazı değişikliklerin olacağını belirterek, "Galatasaray taraftarı şunu demeli. 'Hocanın bir bildiği var' demeli. Öyle derdi zaten. Kılı kırk yaran bir rakibimiz var. Marsilya'ya gideceğiz. Oradan Rize'ye gideceğiz. O yüzden bazı oyuncuların çıkışı çok doğal. Bazı oyuncuların oynamayışı çok doğal" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Terim: '3 puan zamanlama olarak önemliydi' - Son Dakika Spor


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