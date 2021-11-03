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Fatih Terim'den Crystal Palace örneği: Makas açılıyor - Son Dakika

Fatih Terim'den Crystal Palace örneği: Makas açılıyor

03.11.2021 17:07

Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Avrupa takımlarıyla makasın açıldığını belirten Terim, "Arkadaşlarım bana Crystal Palace'ın akademi yapılanmasını, fotoğraflarını gönderdiler. 2000'de de makas vardı. Makas hep vardı ama açılıyor demek istiyorum. Ben akademiyi böyle yaparsam, normal takımı ne yaparım demek istiyorlar orada. Her zaman makas olmaya devam edecek" açıklamalarında bulundu.

Avrupa Ligi'nde grup lideri olan Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yı yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Kritik maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"Muhakkak ki hayaller olmadan hiçbir şey olmaz. Bu gruptan çıkarsak bizim de söyleyeceğimiz çok şey olacak. Gruptan çıkarsak birçok şeyi hayal edebiliriz, neden olmasın? Çok zorlu bir grupta yarışıyoruz. Neredeyse bir Şampiyonlar Ligi grubu çektik. Son 16'ya çıkacağız çıktığımız zaman. Arkası 8, 4. Bundan sonra çıkacak olan rakibimiz, aşağı yukarı burada karşılaştığımız rakipler ayarında olacaktır. Her şey olabilir.

"BU MAÇIN İLK MAÇA GÖRE DAHA ZOR GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Özellikle teknik direktörleri geldikten sonra yukarı doğru bir ivme kazandı Lokomotiv. 4 maç oynadılar sadece bize yenildiler. İyi yere gittiklerinin önemli göstergesi. Gisdol göreve geldikten sonra 1 mağlubiyetleri bize karşı. Kolay geçeceğini kimse beklemesin. 1 puanları var ama matematiksel olarak iddiaları da var. Moskova'daki maç, planladığımız şekilde gitti. Belki de o gecenin en güzel golünü attık. Bu gruptan 1. çıkmak için bu maç stratejik bir önem taşıyor. Bizden sonra Marsilya - Lazio maçı var. Kazanırsak 10 puan yapıyoruz. Oradan çıkacak sonucun da önemi var. Belki de 1 puan bile grup liderliği için bize yetecek. Grup liderinin direkt gittiği bir ortamda 2.'nin Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlarla oynayacağı düşünülürse liderlik çok önemli. Smolov, Rifat Zhemaletdinov gibi oyunculara sahipler. Nerede zayıf, nerede güçlü yanları var iyi tespit ettiğimizi düşünüyoruz. Bu maçın ilk maça göre daha zor geçeceğini tahmin ediyorum. Buna göre çalışmalarımızı yaptık.

"YARIN YAKLAŞIK 25 BİN KİŞİNİN, 50 BİN KİŞİLİK BİR EFEKT YARATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Biz, Galatasaray Kulübü olarak pandemi başladığından itibaren tüm mevzuatlara uyduk, uymaya da devam ediyoruz. Başlangıçtan itibaren düşünecek olursanız, rakiplerimizin 3'er 4'er bin aldığı yerlerde biz uyduk. Yine de uyarız. 9 Kasım'da yüzde 100 kapasiteye geçiliyor ama 4 Kasım'da geçilmiyor. Demek ki bu 5 gün için bir bildiği var federasyonun. 4 Kasım erken demek ki. Yarın yaklaşık 25 bin kişinin, 50 bin kişilik bir efekt yaratacağını düşünüyorum. Ali Sami Yen'de biz bunlara alışkınız. Öyle bir oluşturacaklardır ki 50 bin sesi çıkacaktır. Hepimiz heyecanlıyız, onların da heyecanlı olduğunu biliyorum.

"PLAN VE PROJE BİZİ BİR YERLERE GÖTÜRECEK İNŞALLAH"

Kolay değil, makasın açıldığını daha önce söylemiştim ama makas tabii sadece skorlarla ilgili değildi. Ekonomik güç, idari mekanizma, teknik davranış ve birçok sebebi vardı. Bir örnek vereyim; Brighton takımı, 11 milyona oyuncu alıyor. Diyor ki "Sizde kalsın" sezon sonunda alırım. Yukarılara falan da çıkmıyorum örnek olarak. İşin ekonomik gücü çok önemli bir yer kaplıyor manasında söylemiştim. Şu anki gençlerimiz, ortaya koyduğumuz transfer politikamız inşallah devam edecek ve plan proje bizi bir yerlere götürecek inşallah.

"HER ZAMAN MAKAS OLMAYA DEVAM EDECEK"

Arkadaşlarım bana Crystal Palace'ın akademi yapılanmasını, fotoğraflarını gönderdiler. A Takım, Spor Center'ından daha önde. Tavsiye ederim, çoğunuz görmüşsünüzdür belki. 2000'de de makas vardı. Makas hep vardı ama açılıyor demek istiyorum. Ben akademiyi böyle yaparsam, normal takımı ne yaparım demek istiyorlar orada. Her zaman makas olmaya devam edecek. Yine başarılı olabiliriz ama makası da kapatmamız lazım.

"GALATASARAY, İLK DEFA BİR MAÇA FAVORİ ÇIKIYOR"

Şu andaki durum bile Avrupa'da oynadığımız futbol, gençlerin durumu ve gol yemeden liderliği konuşulduğunda Galatasaray, ilk defa bir maça favori çıkıyor. Bu bile bizim nereye gittiğimizi gösteriyor. Duramayız. Başkanımızla da konuştuk. Ocak ayı için planlarımız var. Herkes de değişime hazır olmalıdır. Gençlerimizin her geçen gün tecrübelendiğini de düşünecek olursak, gelenlerle beraber kaynaşma sıkıntısı olmadığına göre tekrar güçlü, eksik olan yerlere de kendine göre takviye yapacağız. Mevcut takımdan memnunuz ama her zaman bir daha iyisi vardır. O felsefeyle düşünerek hareket edeceğiz ocak ayında."

Fatih Terim'den Crystal Palace örneği: Makas açılıyor

Lokomotiv Moskova, Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den Crystal Palace örneği: Makas açılıyor - Son Dakika Spor


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