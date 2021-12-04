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Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Altay maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika

Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Altay maçında ilk 11'ler netleşti

04.12.2021 17:54

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay'ı misafir ediyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Son 3 maçta galibiyet göremeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim bu karşılaşmada sürpriz bir tercihe imza atarak ileri uçta Mostafa Mohamed'e şans verdi.

Avrupa'da fırtınalar estiren Galatasaray, Süper Lig'de galibiyete hasret kaldı. 3 maçtır yüzü gülmeyen sarı-kırmızılılar, Altay karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamadı. Galatasaray, ayrıca yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan bir futbolcudan da yararlanamadı. Öte yandan Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Khaly Thiam'ın cezalı olduğu Altay'da maç öncesi Muhammed Naderi, Eric Björkander ve Eren Erdoğan'ın ise sakatlıkları devam ediyor.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Halil, Mostafa

Altay: Mateusz, İbrahim, Murat, Cebrail, Kazım, Zeki, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba

CANLI ANLATIM

İKİNCİ YARI

Dakika 80: Galatasaray öne geçti! Sağ kanattan kullanılan kornerde Van Aanholt ortayı yaptı, ceza sahası içi hafif sağ çaprazında kafa vuruşunu yapan Diagne, topu kaleci Lis'in elinin altından ağlarla buluşturdu: 2-1.

Dakika 57: Van Aanholt ceza sahası içi sol çaprazından topu penaltı noktası yakınlarına çevirdi, o bölgede topu kontrol eden Halil, dengesini kaybettiği için kayarak sağ ayağıyla vuruşunu yaptı fakat savunma topa son anda ayak koydu.

İLK YARI

Dakika 33: İstanbul'da maça denge geldi! Marcao'nun uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Feghouli, sağ ayağının içiyle topu kale sahasına çevirdi. O bölgede boş durumda olan Mohamed sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-1.

Dakika 31: Sağ çaprazdan ceza alanına giren Bamba kaleciyle karşı karşıya kaldı, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Muslera topu ayaklarıyla çıkardı.

Dakika 29: Van Aanholt ceza sahası içi sol çaprazdan yerden ortaladı, kale sahası içinde Mohamed sağ ayağının içiyle tek dokunuşu yaptı, kaleci Lis'e de çarpan top yan direkten geri geldi.

Dakika 16: Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Pinares, topu sola çekip sol ayağının içiyle uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, kaleci Muslera'ya da çarpan top köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

Dakika 8: Sol kanatta topla buluşan Poko, meşin yuvarlağı kale sahasına çıkardı. Savunmada Taylan topu kornere uzaklaştırdı.

Dakika 5: Savunmadan gönderilen uzun topla savunma arkasına sarkan Kerem, ceza sahasına girip kaleci Lis'i geçti, sağ çaprazdan dar açıdan sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Fakat yardımcı hakem Kerem için ofsayt bayrağını kaldırdı. Gol geçersiz.

Dakika 4: Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kerem sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, savunmadan seken top kaleci Lis'te kaldı.

Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Altay maçında ilk 11'ler netleşti

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Arda Turan, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Altay maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Altay maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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