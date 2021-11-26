Fatih Terim: "Güzel bir gece oldu, garantiledik, namağlubuz ve baştan beri lideriz" -2

- Fatih Terim: "Güzel bir gece oldu, garantiledik, namağlubuz ve baştan beri lideriz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

"Kafamdaki oyun anlayışına en yakın oynadığımız maç"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Olimpik Marsilya maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir gece oldu. Garantiledik, namağlubuz. Baştan beri lideriz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında Galatasaray Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Başarılı işler yapmış bir teknik adam ve çok başarılı bir takımla oynayacağımızı söylemiştim. 25 ay sonra 4 gol yediler. Dün taraftarımızın etkisini söylemiştim. Oyuncularımızla beraber olduğu zaman Ali Sami Yen'de yenemeyeceğimiz kimse yok demiştim. Bugün de o oldu. Bugünkü futbolumuzun güzelliğinde hakemlerin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Az düdük çaldı. Oyun içerisinde belki top onlarda daha fazla gözükse de oyunun genel hakimiyeti bizdeydi. Yüksek tempoda maç oynadık. Zaman zaman pres yaptık. Çok da başarılı da olduk. Topu geri kazanmada çok başarılıydı. Bugün son yılların en iyi geçiş oyunun oynadık. Çabuk hücumlarla bayağı pozisyon yakaladık. Dinamik takım görüntüsü verdik. Çok kaliteli kadrosu var. Merkezimiz mükemmel oynadı. İki bekimiz de onlara uydu. Bugün evlatlarımın neler yapabileceğini söylemiştim. Bugün çok mutluyum. Giren, çıkan oyuncularımız övgüyü hak ediyor. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Güzel bir gece oldu. Garantiledik, namağlubuz. Baştan beri lideriz. Önemli bir takım, önemli kadro. Önemli bir hoca. Sonuç tarihi bir galibiyet bence" diye konuştu.

"Lazio ile kıran kırana bir maç olacak"

Grubun son maçında deplasmanda oynanacak Lazio karşılaşması için de konuşan Terim, "Bu grubun Şampiyonlar Ligi grubu olduğunu, o ayarda olduğunu baştan söylemiştim. Herhalde hak vermişsinizdir. Lazio ve Marsilya iyi takımlar demiştim. Lazio bize yetişti. Saha avantajı var. Bizim puan avantajımız var. Güzel bir maç olacak. Lider başladık, lider gidiyoruz. 14 puanla Roma'ya gidebilirdik. Ciddi kıran kırana maça gidiyoruz. Çok iyi bir takıma gidiyoruz. Müthiş hocaları olan bir takım. İyi bir maç olacak. Her yerde herkesle oynayabiliriz. Kazanırız, kaybederiz ama oyun anlayışımızı her geçen gün biraz daha ilerletiyoruz" şeklinde konuştu.

"Mükemmel iletişimi olan bir hakem ile maç oynadık"

Mücadelenin hakemleriyle ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Evet seyircilerimizin olayından sonra çok teşekkür etti, orta ve dördüncü hakem. UEFA yetkilisi de teşekkür etti. Ben de teşekkür ederim seyircimize bizi dinlediği için. Sahaya bir şey atmak bize bir şey kazandırmaz. Mükemmel iletişimi olan bir hakem ile maç oynadık. O konuya pek girmek istemiyorum. Bugünün keyfini sürmek istiyorum. Cezalarımız da açıklansın. Gerekli şekilde cevap vereceğiz. Vermeyenlerden değiliz. Maçın hakemi harika bir maç yönetti. İlk defa bizim maçımızı yönetti. Benim Avrupa'da kulüp bazında oyundan atılmışlığım yok. İtalya'da bir tane atıldım. O da Türk hakem tarafından" ifadelerini kullandı.

"Feghouli çok iyi profesyonel"

Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin iyi bir profesyonel olduğunu belirten Fatih Terim, "Hocanız sizi oynatmayacak, bazen kenarda ısınmaya bile göndermeyecek, siz hiçbir şey olmamış gibi profesyonelce ne suratınızı asacaksınız ne üzüldüğünü belli edeceksin ama çalışacaksınız. Saygı bekleyen insanların önce kendinin saygılı olması lazım. O tip oyunculara saygı duyuyorum. Bu profesyonelliği beni çok etkiliyor. Samimi sevgi ve saygı var. Hocanın bildiği var diyen profesyonel. 5 dakika konuştuk. O günden beri oynamaya başladı. Her geçen daha da iyi olacak. Sahanın içerisinde bu tip profesyonellere ihtiyacımız böyle genç takımda. Feghouli'ye teşekkür ederim. Futbolu nasıl oynarsa oynasın kalbini ve niyetini bildiğim için ben de ona saygı duyuyorum. Çok kötü zamanlarda da onu oynattım. Kötü zaman biz varız zaten. Galatasaray da mesela bizi iyiyken çağırdı. Onun için onların kötü zamanlarında yanlarındayım. Oyuncuları yönetmek hiç kolay değil" açıklamasında bulundu.

"Kafamdaki oyun anlayışına en yakın oynadığımız maç"

Bugün oynanan futbolu değerlendiren başarılı teknik adam, "Bugünkü maç, oynadığımız futbol bu sezonki oynadığımız birçok iyi maçlara oranla en iyisi bu. Oynama düşüncemize en yakın futbolu oynadık. Ama bu oyuna katacağımız çok şey olacak. Güzel goller de yemedik. Ben onlara çirkin gol diyorum. Sevindirici olan çok pozisyona giriyoruz. Türkiye liginde en çok pozisyona giren biziz. Devreye 2-0 girdiğimiz için mutluyum. Bu oyunu tabii ki geliştireceğiz. Bunu oynamak önemli bir şey. Marsilya, Avrupa'nın en iyi kadrosuna ve en iyi hocalarından birine sahip. Kolay bir takım değil. Bunun üstüne koyarak gitmemiz lazım. Kafamdaki oyun anlayışına en yakın oynadığımız maç bu" diye konuştu.