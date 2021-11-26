Üye Girişi
Fatih Terim: "Güzel bir gece oldu, garantiledik, namağlubuz ve baştan beri lideriz" -2- - Son Dakika

Fatih Terim: "Güzel bir gece oldu, garantiledik, namağlubuz ve baştan beri lideriz" -2-

26.11.2021 00:58

- Fatih Terim: "Güzel bir gece oldu, garantiledik, namağlubuz ve baştan beri lideriz" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Kafamdaki oyun anlayışına en yakın oynadığımız maç" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Olimpik Marsilya maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir gece oldu.

- Fatih Terim: "Güzel bir gece oldu, garantiledik, namağlubuz ve baştan beri lideriz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

"Kafamdaki oyun anlayışına en yakın oynadığımız maç"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Olimpik Marsilya maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir gece oldu. Garantiledik, namağlubuz. Baştan beri lideriz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında Galatasaray Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Başarılı işler yapmış bir teknik adam ve çok başarılı bir takımla oynayacağımızı söylemiştim. 25 ay sonra 4 gol yediler. Dün taraftarımızın etkisini söylemiştim. Oyuncularımızla beraber olduğu zaman Ali Sami Yen'de yenemeyeceğimiz kimse yok demiştim. Bugün de o oldu. Bugünkü futbolumuzun güzelliğinde hakemlerin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Az düdük çaldı. Oyun içerisinde belki top onlarda daha fazla gözükse de oyunun genel hakimiyeti bizdeydi. Yüksek tempoda maç oynadık. Zaman zaman pres yaptık. Çok da başarılı da olduk. Topu geri kazanmada çok başarılıydı. Bugün son yılların en iyi geçiş oyunun oynadık. Çabuk hücumlarla bayağı pozisyon yakaladık. Dinamik takım görüntüsü verdik. Çok kaliteli kadrosu var. Merkezimiz mükemmel oynadı. İki bekimiz de onlara uydu. Bugün evlatlarımın neler yapabileceğini söylemiştim. Bugün çok mutluyum. Giren, çıkan oyuncularımız övgüyü hak ediyor. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Güzel bir gece oldu. Garantiledik, namağlubuz. Baştan beri lideriz. Önemli bir takım, önemli kadro. Önemli bir hoca. Sonuç tarihi bir galibiyet bence" diye konuştu.

"Lazio ile kıran kırana bir maç olacak"

Grubun son maçında deplasmanda oynanacak Lazio karşılaşması için de konuşan Terim, "Bu grubun Şampiyonlar Ligi grubu olduğunu, o ayarda olduğunu baştan söylemiştim. Herhalde hak vermişsinizdir. Lazio ve Marsilya iyi takımlar demiştim. Lazio bize yetişti. Saha avantajı var. Bizim puan avantajımız var. Güzel bir maç olacak. Lider başladık, lider gidiyoruz. 14 puanla Roma'ya gidebilirdik. Ciddi kıran kırana maça gidiyoruz. Çok iyi bir takıma gidiyoruz. Müthiş hocaları olan bir takım. İyi bir maç olacak. Her yerde herkesle oynayabiliriz. Kazanırız, kaybederiz ama oyun anlayışımızı her geçen gün biraz daha ilerletiyoruz" şeklinde konuştu.

"Mükemmel iletişimi olan bir hakem ile maç oynadık"

Mücadelenin hakemleriyle ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Evet seyircilerimizin olayından sonra çok teşekkür etti, orta ve dördüncü hakem. UEFA yetkilisi de teşekkür etti. Ben de teşekkür ederim seyircimize bizi dinlediği için. Sahaya bir şey atmak bize bir şey kazandırmaz. Mükemmel iletişimi olan bir hakem ile maç oynadık. O konuya pek girmek istemiyorum. Bugünün keyfini sürmek istiyorum. Cezalarımız da açıklansın. Gerekli şekilde cevap vereceğiz. Vermeyenlerden değiliz. Maçın hakemi harika bir maç yönetti. İlk defa bizim maçımızı yönetti. Benim Avrupa'da kulüp bazında oyundan atılmışlığım yok. İtalya'da bir tane atıldım. O da Türk hakem tarafından" ifadelerini kullandı.

"Feghouli çok iyi profesyonel"

Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin iyi bir profesyonel olduğunu belirten Fatih Terim, "Hocanız sizi oynatmayacak, bazen kenarda ısınmaya bile göndermeyecek, siz hiçbir şey olmamış gibi profesyonelce ne suratınızı asacaksınız ne üzüldüğünü belli edeceksin ama çalışacaksınız. Saygı bekleyen insanların önce kendinin saygılı olması lazım. O tip oyunculara saygı duyuyorum. Bu profesyonelliği beni çok etkiliyor. Samimi sevgi ve saygı var. Hocanın bildiği var diyen profesyonel. 5 dakika konuştuk. O günden beri oynamaya başladı. Her geçen daha da iyi olacak. Sahanın içerisinde bu tip profesyonellere ihtiyacımız böyle genç takımda. Feghouli'ye teşekkür ederim. Futbolu nasıl oynarsa oynasın kalbini ve niyetini bildiğim için ben de ona saygı duyuyorum. Çok kötü zamanlarda da onu oynattım. Kötü zaman biz varız zaten. Galatasaray da mesela bizi iyiyken çağırdı. Onun için onların kötü zamanlarında yanlarındayım. Oyuncuları yönetmek hiç kolay değil" açıklamasında bulundu.

"Kafamdaki oyun anlayışına en yakın oynadığımız maç"

Bugün oynanan futbolu değerlendiren başarılı teknik adam, "Bugünkü maç, oynadığımız futbol bu sezonki oynadığımız birçok iyi maçlara oranla en iyisi bu. Oynama düşüncemize en yakın futbolu oynadık. Ama bu oyuna katacağımız çok şey olacak. Güzel goller de yemedik. Ben onlara çirkin gol diyorum. Sevindirici olan çok pozisyona giriyoruz. Türkiye liginde en çok pozisyona giren biziz. Devreye 2-0 girdiğimiz için mutluyum. Bu oyunu tabii ki geliştireceğiz. Bunu oynamak önemli bir şey. Marsilya, Avrupa'nın en iyi kadrosuna ve en iyi hocalarından birine sahip. Kolay bir takım değil. Bunun üstüne koyarak gitmemiz lazım. Kafamdaki oyun anlayışına en yakın oynadığımız maç bu" diye konuştu.

Fatih Terim: Güzel bir gece oldu, garantiledik, namağlubuz ve baştan beri lideriz -2-
Fatih Terim: Güzel bir gece oldu, garantiledik, namağlubuz ve baştan beri lideriz -2-
Fatih Terim: Güzel bir gece oldu, garantiledik, namağlubuz ve baştan beri lideriz -2-
Fatih Terim: Güzel bir gece oldu, garantiledik, namağlubuz ve baştan beri lideriz -2-

Fatih Terim, Galatasaray, Marsilya, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Terim: 'Güzel bir gece oldu, garantiledik, namağlubuz ve baştan beri lideriz' -2- - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası 20:33 MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi 20:26 Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı 16:03 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz 15:22 Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı 14:59 Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı 13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı
İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! 13:33 İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı

Son Dakika Haberleri
01:20 Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi dev takımlar bekliyor! İşte play-off'da karşımıza çıkabilecek olası rakipler
01:09 Bakan Elvan'ın yerine geçeceği iddia edilen Nureddin Nebati gece yarısı arka arkaya paylaşım yaptı
01:03 Alman polisler arasında ırkçı yazışmalar bulundu: Dün bir Türk'ü tekmeledim
01:00 Son dakikada yıkıldık! Fenerbahçe, Olympiakos yenilgisiyle Avrupa Ligi'ne veda etti
00:18 İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ilde 5 gün boyunca yağmur yağacak, 9 ilde de kar yağışı öngörülüyor
00:13 Son Dakika: Galatasaray'ın en mutlu günü kabusa döndü! Fatih Terim'e ve kulübe ağır derbi cezası
00:10 Ryan Babel, Marsilya'ya attığı gole kendisi bile şaşırdı: Torunlarıma anlatacağım
23:53 Rusya'da kömür madeninde patlama: 6'sı kurtarma görevlisi olmak üzere toplamda 52 ölü
23:52 Galatasaray'a yan bakılmıyor! Aslan, Avrupa kupalarında yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti
23:25 Soyunma odası bu diyalogla yıkıldı! Kerem, hocası Fatih Terim'e gönderme yaptı
Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı         
20:37
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Kurye, apartman sakinini öldürdü Kurye, apartman sakinini öldürdü         
15:23
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 02:12:52. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Terim: "Güzel bir gece oldu, garantiledik, namağlubuz ve baştan beri lideriz" -2- - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement