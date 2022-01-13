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Fatih Terim'in paylaşımında dikkat çeken sözleşme detayı! - Son Dakika

Fatih Terim'in paylaşımında dikkat çeken sözleşme detayı!

13.01.2022 23:14

Galatasaray'da 4. dönemi sonra eren Fatih Terim ayrılığının ardından "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" şeklinde paylaşım yaptı. Terim'in veda paylaşımı gündem olurken, Başkan Burak Elmas'ın "Karşılıklı anlaştık" sözlerine dair dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Deneyimli hocanın paylaşımında "Tek taraflı fesih" görülmesi kafa karıştırırken taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı takımla yollarını ayıran Teknik Direktör Fatih Terim, günler sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulübe attığı ilk imza ve attığı son imzanın fotoğraflarını koyan Terim, " Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" notunu düştü.

PAYLAŞIM 'BİR DAHA GÖREV ALMAYACAK' ŞEKLİNDE YORUMLANDI

Terim'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve retweet alırken bir kesim de Terim'in bu sözlerini "Galatasaray'da bir daha görev yapmayacak" diye algıladı.

TEK TARAFLI FESİH Mİ?

Öte yandan Terim'in paylaşımında bir detay dikkatli gözlerden kaçmadı. Geçtiğimiz gün açıklama yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'le karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını belirtmişti. Fatih Terim'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımdaki "Tek taraflı fesih" detayı Başkan'ın sözleriyle çelişti. Bu durumun ortaya çıkmasıyla birlikte Galatasaray taraftarından sosyal medyada çok sayıda eleştiri geldi.

Fatih Terim'in paylaşımında dikkat çeken sözleşme detayı! Burak Elmas'ın sözleriyle çekişti
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Burak Elmas, Galatasaray, Fatih Terim, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'in paylaşımında dikkat çeken sözleşme detayı! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim'in paylaşımında dikkat çeken sözleşme detayı! - Son Dakika
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