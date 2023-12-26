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Fatih Terim, yeşil sahalara geri dönüyor! Panathinaikos için Atina'ya gidiyor - Son Dakika
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Fatih Terim, yeşil sahalara geri dönüyor! Panathinaikos için Atina'ya gidiyor

Galatasaray ve Milli Takım'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos ile prensip anlaşmasına vardı. Yarın Atina'ya gidecek olan Terim, "Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina'ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum." dedi.

26.12.2023 - 14:30,  Güncelleme: 15:00
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Kariyerinde son olarak Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim yaklaşık 2 yıl sonra yeşil sahalara geri dönüyor. Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşmaya varan Terim'in yarın Atina'ya gidiyor.

"YARIN İDMANA ÇIKIYORUM"

Gazeteci Ertuğrul Özkök'e konuşan Fatih Terim, yarın ilk idmana çıkacağını söyledi. Terim, "Evet doğrudur. Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina'ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum." dedi.

GALATASARAY'DA TARİH YAZDI

1996 yılında Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, 4 ayrı dönemde üstlendiği görevinde sarı-kırmızılılarla 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Terim, sarı-kırmızılılarla toplamda 16 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı! Yarın imza için Atina'ya gidiyor

BURAK ELMAS'LA KAN UYUŞMAZLIĞI

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in başkanlığı bırakmasının ardından göreve gelen Burak Elmas, ilk iş olarak teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirmişti. 2021-2022 sezonuna daha çok genç oyuncuları transfer ederek başlayan Galatasaray'da beklenen başarı gelmedi. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından 10 Ocak 2021 tarihinde Fatih Terim'in Galatasaray'daki 4. dönemi sona ermiş oldu.

YUNAN EKİBİYLE ANLAŞTI

Yaklaşık 2 yıldır takım çalıştırmayan Fatih Terim için Yunanistan'ın Panathinaikos ekibi devreye girdi. Yunan ekibiyle prensip anlaşmasına varan Terim'in yarın Atina'ya giderek imza atacak. Terim ilk idmanına da yarın çıkacak.

Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı! Yarın imza için Atina'ya gidiyor

PANATHINAIKOS LİGDE 2. SIRADA YER ALIYOR

Son dönemde kendi adını taşıyan fon olayıyla gündeme gelen Terim'in çalıştıracağı Panathinaikos, PAOK'un ardından ligde 15 maç sonunda 2. sırada yer alıyor. Takım ligde ve Avrupa'da son dönemde istikrarsız sonuçlar alıyordu.

OCAK AYINDA 3 KEZ DERBİYE ÇIKACAK

Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçmesi durumunda ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak. İlk 2 derbiyi Yunanistan Kupası için oynayacak Panathinaikos, ay sonunda Olympiakos ile ligde karşılaşacak.

Fatih Terim, yeşil sahalara geri dönüyor! Panathinaikos için Atina\'ya gidiyor
YORUMLAR (6)
  • Yunus Han: vah yunanistan vah federasyonunuzun kasasına büyük geçmiş olsun soluğu imf de alırsınız Yanıtla 18 1
  • Rotasız Gassal: Hoçcagalın ben gider... Yunanlılarda herhangi bir cezai işlemde iadede etmez gül gibi yaşar benim imparator hocam Yanıtla 12 1
  • Erdal Cekicoglu: Pana şimdiden 50 transfer yapmaya hazır ol.ocakta 10 tane alırsın haziranda 7 tanesini geri gönderip tekrar 15 tane alırsın beğenmedim diye 10 tanesini gönderirsen herşey çorbaya döner geçmiş olsun pana. Yanıtla 9 1
  • Serkan Basar: yunanistanın zeytin yağı balığı denizi tarihi yerleri güzeldir :) Yanıtla 10 0
  • Selim Kayisi: Yunanlılar herhalde kendi içlerinden birisine değil bir Türk'e sövmek istemişler. Yanıtla 1 0
  • Gokhan Turan: no commission Yanıtla 1 0

Fatih Terim, Galatasaray, Yunanistan, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, yeşil sahalara geri dönüyor! Panathinaikos için Atina'ya gidiyor - Son Dakika


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