3 efsane futbol adamı bir arada! Fatih Terim'in sosyal medya paylaşımına yazdığı not futbolseverleri duygulandırdı - Son Dakika
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3 efsane futbol adamı bir arada! Fatih Terim'in sosyal medya paylaşımına yazdığı not futbolseverleri duygulandırdı

09.06.2023 16:21

Türk futbolunun önde gelen 3 teknik direktörü Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde bir araya geldi. Terim, buluşmanın anısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünyanın gözü 10 Haziran'da İstanbul'da Inter ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde olacak. Dev mücadele öncesinde düzenlenen organizasyonda Türk futbolunun önde gelen 3 teknik direktörü bir araya geldi.

3 HOCA BİR ARAYA GELDİ

Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde bir araya geldi. Uzun uzun sohbet eden 3 çalıştırıcının o anlarını Terim sosyal medya hesabından paylaştı.

"50 YILLIK DOSTLARIM"

Fatih Terim sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, "Takım arkadaşlarım, meslektaşlarım, 50 yıllık dostlarım... Türkiye'nin kuzeyinden, güneyinden ve batısından gelerek aynı hedef için ömrünü ülke futboluna adayan üç dost yeniden bir arada olmak çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

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Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3 efsane futbol adamı bir arada! Fatih Terim'in sosyal medya paylaşımına yazdığı not futbolseverleri duygulandırdı - Son Dakika


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