Fatih Terim, Yunanistan takımı Panathinaikos'tan ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim, Yunanistan takımı Panathinaikos'tan ayrıldı

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Fatih Terim, Yunanistan takımı Panathinaikos'tan ayrıldı. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Terim, "Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı" ifadelerini kullandı.

17.05.2024 09:39
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Geçtiğimiz aylarda flaş bir kararla başına geçtiği Yunanistan takımı Panathinaikos'ta beklenen performansı veremeyen ve şampiyonluk şansı kalmayan Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

YOLLAR AYRILDI

Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Terim, "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı. Atina'da geçirdiğimiz altı ay boyunca bizi bağrına basan başta Panathinaikos taraftarlarına, Sayın Başkan Giannis Alafouzos'a, kulüp çalışanlarına ayrıca bana ve ekibime sevgi ve saygısını her fırsatta gösteren futbol kamuoyuna da çok teşekkür ediyorum. Panathinaikos kulübüne bundan sonraki süreçte en içten duygularımla başarılar diliyorum. Yeni yollar ve yolculukların uzak olmadığı zamanlarda görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Yunanistan takımı Panathinaikos'tan ayrıldı

BEKLENENİ VEREMEDİ

Yunanistan takımıyla toplam 26 maça çıkan deneyimli antrenör, söz konusu maçlarda 14 galibiyet 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Fatih Terim, Yunanistan takımı Panathinaikos'tan ayrıldı
Fatih Terim, Yunanistan takımı Panathinaikos\'tan ayrıldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Fatih Terim, Yunanistan takımı Panathinaikos'tan ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Tuna: Bu adam sadece galatasarayda başarılı olabiliyor. Demekli, basın, hile, hurda olmadan olmuyor. 134 25 Yanıtla
    ferhat eser: Bende tff yi arkama alıyım bende başarılı olurum çok basit 85 19 Galatasaray Spor kulübü: Senin arkanda ben varım aslanım korkma 13 21
  • Osman A: Ayrıldı hafif kalmış.Kovuldu desek daha doğru olur. 132 16 Yanıtla
  • ferhat eser: Şenol güneşten öğreneceği çok şey var demiştik biraz imparator Şenoldan eğitim al hocam 56 33 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Fatih hocaya tff baskanvekilligi yakışır. 12 74 Yanıtla
    Adem Altindag: Hepten ortalığı karıştırsın sonra 32 0 Ercan Karatas: Doğru diyon TFF İSMİNİ CİNCON OLARAK GÜNCELLESİN BENCE 12 1
  • Şeyhmus Benek: nazikçe kovuldu imparatorumuz 72 6 Yanıtla
    Hasan Tinmaz: Aforoz edilmiş ?? 28 1
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