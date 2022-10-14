Felipe Mateos: "Bu galibiyet haftayı mutlu kapatmamızı sağladı" - Son Dakika
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Felipe Mateos: "Bu galibiyet haftayı mutlu kapatmamızı sağladı"

14.10.2022 23:17

- Felipe Mateos: "Bu galibiyet haftayı mutlu kapatmamızı sağladı" Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında FTA Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, "Geriye baktığımızda sürekli iyi futbol oynuyorduk, fakat sonuçları alamıyorduk.

- Felipe Mateos: "Bu galibiyet haftayı mutlu kapatmamızı sağladı"

ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında FTA Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, "Geriye baktığımızda sürekli iyi futbol oynuyorduk, fakat sonuçları alamıyorduk. Bu galibiyet haftayı mutlu kapatmamızı sağladı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor, FTA Antalyaspor'u konuk etti. Akdeniz derbisinde 3-2'lik skor ile galip gelen Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, sahada emek vermeleri gerektiğini, takımın ise bu emeği fazlasını verdiğini söyledi. Galibiyetin gelecek haftalar için özgüven sağlayacağını belirten Mateos, "Geriye baktığımızda sürekli iyi futbol oynuyorduk, fakat sonuçları alamıyorduk. Bu galibiyet haftayı mutlu kapatmamızı sağladı. Sahada gerçekten büyük bir emek vardı. Gelecek için daha özgüvenli, daha korkmadan futbol oynamamıza yardımcı olacak. Bu bağlamda kulübe çok teşekkür etmek istiyorum. Futbolcuların arkasında çok iyi durdular. Bütün hafta bizi burada yalnız bırakmadılar. Desteklerini hiç esirgemediler. Futbolcular da, yönetim tarafından kazandıkları özgüvenle bugün sahada üstlerine düşeni yaptılar" diye konuştu.

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Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Groenendijk Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Groenendijk
Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Felipe Mateos: 'Bu galibiyet haftayı mutlu kapatmamızı sağladı' - Son Dakika

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