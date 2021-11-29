Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi

Palmeiras'la Güney Amerika'nın en büyük kupası Libertadores'i kazanan 38 yaşındaki Felipe Melo, formuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kupayı peş peşe ikinci kez kazanan 38 yaşındaki orta saha, 2 sene daha üst düzey futbol oynayabileceğini ifade etti.

"BENİ KİMSE ARAMADI"

Melo, kendisiyle ilgilenen takımlara mesajı yolladı. ESPN'e konuşan Melo, "Hangi takıma imza atacağımı merak ediyorlar. ancak beni kimse aramadı. 31 Aralık'a kadar sözleşmem var. 2 yıl daha futbol oynayacağım çünkü fiziksel olarak çok iyiyim. Palmeiras veya herhangi bir takım beni aramazsa çocuklarımla oynarım" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A GELEMEZ"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, "Felipe Melo'nun bu takıma gelmesi mümkün görünmüyor. Fatih hocamızın genç planlaması var. 38 yaşındaki Melo transferi olmaz. Melo'nun transferi mümkün gözükmüyor" diye konuştu.