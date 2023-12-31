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Fenerbahçe, 2023 Yılını Lider Tamamladı ve Türkiye Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
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Fenerbahçe, 2023 Yılını Lider Tamamladı ve Türkiye Kupası'nı Kazandı

Fenerbahçe, 2023 yılında Süper Lig'de lider olarak sezonu tamamladı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Sarı-lacivertliler, lig, kupa ve Avrupa'da toplam 57 maçta 44 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Enner Valencia, 29 golle gol kralı oldu ve Fenerbahçe, 12 yıl sonra gol kralı çıkardı. Takım, 2023-2024 sezonuna da 10 galibiyetle en iyi başlangıç rekorunu kırdı.

Fenerbahçe, 2023 Yılını Lider Tamamladı ve Türkiye Kupası\'nı Kazandı
31.12.2023 - 11:08,
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Fenerbahçe, 2023 yılını Süper Lig'de lider tamamlarken, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, lig, kupa ve Avrupa'da toplam 57 karşılaşmada 44 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe 2023 yılını 1 kupayla geride bırakırken, yıl sonunda oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa ertelendi. Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'i 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 80 puanla 2. sırada tamamladı. Sezonun en golcü takımı olan Fenerbahçe 87 gol atarken, kalesinde 42 gol gördü.

2023 yılında 57 maça çıktı

Fenerbahçe, 2023 yılında Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplam 57 maç oynadı. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 44 galibiyet alırken, 7 kez mağlup oldu. 6 karşılaşma ise berabere sona erdi.

2023 yılını lider tamamladı

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 17 haftasında 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 44 puan topladı. Kanarya, rakip filelere 44 gol gönderirken, kalesinde 14 gol gördü. Ligde aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde yer alan Fenerbahçe, 2023 yılını lider tamamladı. Sarı-lacivertliler, ligin en golcü takımı konumunda yer alıyor.

10 yıl sonra Türkiye Kupası'nı kazandı

2022-2023 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan Fenerbahçe, İstanbulspor'u eleyerek yeni yılda son 16 turunda Çaykur Rizespor'u konuk etti ve rakibini 2-1'lik skorla geçti. Çeyrek finalde Kayserispor'u elemeyi başaran sarı-lacivertliler, çift maç eleme usulüne göre oynanan yarı final turunda Sivasspor'u (0-0, 3-0) eleyerek adını finale yazdırdı. İzmir'de oynanan finalde Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupayı müzesine götürmeyi başardı. Son olarak 2013'te bu kupaya uzanan sarı-lacivertliler, sezonu kupayla tamamladı.

İsmail Kartal, yuvasına döndü

Fenerbahçe, 2023 yılında 2 teknik direktörle çalıştı. Geçtiğimiz sezon takımın başında olan Jorge Jesus ile sezon sonunda yollar ayrıldı. 2014-2015 ve 2021-2022 (ligin ikinci yarısı) sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal ile sözleşme imzalanarak takımın yeni teknik direktörü oldu. Sezona 19 maçlık galibiyet serisiyle başlayan deneyimli teknik adam, sarı-lacivertlileri önce UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara taşıdı, daha sonra son 16 turuna çıkmasında pay sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ne son 16'da veda etti

UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonunda grubunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, bu turda İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşti. Deplasmandaki ilk maçta rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, rövanşta rakibini 1-0 mağlup etti ancak skor dezavantajı ile elenerek Avrupa kupalarına veda etti.

Avrupa Konferans Ligi'nde son 16

Sezonu ikinci bitirerek Avrupa kupalarında, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndan başlayan Fenerbahçe, 3 takımı eleyerek gruplara kaldı. Sarı-lacivertliler, eleme turlarında oynadığı 6 maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Grup aşamasında da 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puan toplayarak lider olan Fenerbahçe, bu organizasyonda doğrudan son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin rakibi 23 Şubat 2024'te çekilecek kura çekiminin ardından ile belli olacak, karşılaşmalar da 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

12 yıl sonra gol kralı çıkardı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, attığı 29 golle 2022-2023 sezonu gol kralı oldu. Valencia, ligde çıktığı 31 maçta 29 gol kaydederek krallık tacını takarken, sarı-lacivertliler 12 yıl sonra gol kralı çıkardı. 2010-2011 sezonunda Alex de Souza, 28 golle gol krallığında zirvede yer almıştı. Valencia, Alex'i geçerek Fenerbahçe adına 'Bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu' ünvanının sahibi olurken, Aykut Kocaman'a ait olan 'Bir Süper Lig sezonunda en çok gol atan Fenerbahçeli oyuncu' rekorunu da egale etti.

En iyi başlangıç rekoru

Süper Lig'in 2023-2024 sezonuna yenilenen takımla başlayan Fenerbahçe, ligde oynadığı ilk 10 karşılaşmada 10 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, bu seriyle kendisine ait olan en iyi sezon başlangıç rekorunu da geliştirmiş oldu.

21 maçlık galibiyet serisi

Geçtiğimiz sezonun son lig maçı olan Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, yeni sezona da galibiyet serisiyle başladı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleriyle başladığı sezonda Süper Lig'in ilk 10 maçını kazanmayı başardı. Bu süreçte oynadığı 19 maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 19 karşılaşmada 58 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü ve 11 maçta da kalesini gole kapattı.

16 futbolcu transfer edildi

Fenerbahçe, ocak ayında 2'si yerli 3 futbolcuyla kadrosunu güçlendirirken, sezon sonunda kadroda değişimine gitti. Yaz döneminde 4'ü Türk, 9'u yabancı toplam 13 futbolcu transfer edildi. Edin Dzeko, Dusan Tadic gibi yıldızları bedelsiz olarak renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, en fazla bonservisi Cengiz Ünder (15 milyon Euro) için ödedi.

Oyuncu satış rekoru

Oyuncu satışından yaklaşık 56 milyon Euro bedeli kasasına koyan Fenerbahçe, en yüksek rakama yaz transfer döneminde ulaştı. Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla dünya devlerinin radarına giren Arda Güler, 20 milyon Euro bedel karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Attila Szalai, Bruma, Diego Rossi ve Altay Bayındır'ın transferleri, sarı-lacivertlilerin en fazla bonservis kazandığı futbolcular oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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