Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Yeni transfer Serdar Dursun da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. İdman, koşu, ısınma, çabukluk, pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

09.02.2024 19:02
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Yeni transfer Serdar Dursun da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: DHA

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