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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. İdmanda koşu, ısınma, çabukluk çalışmaları ve çift kale maçlar yapıldı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

01.02.2024 16:58  Güncelleme: 16:59
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçlarla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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