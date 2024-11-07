Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a Konuk Oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a Konuk Oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaştı. Mourinho tribünden yönetti.

07.11.2024 23:29
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu. AFAS Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton düdük çaldı. Beaton'un yardımcılıklarını ise Daniel McFarlane ve David McGeachie üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda 3-2 kazanılan maçın 11'inde 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam sakatlığı bulunan Djiku'nun yerine Becao, Szymanski'nin yerine orta alanda İsmail Yüksek'e, forvette ise En Nesyri'nin yerine Edin Dzeko'ya görev verdi.

Kaleyi Livakovic'e emanet eden Mourinho, savunma dörtlüsünü; Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür'den oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek, Amrabat ve Fred'i görevlendiren Mourinho, hücum hattının sağında Tadic, solunda ise Saint-Maximin'i oynattı. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Edin Dzeko oldu.

SAVUNMANIN ORTASI BECAO VE ÇAĞLAR'A EMANET

Fenerbahçe'de AZ Alkmaar karşısında stoper hattında Becao ve Çağlar Söyüncü görev aldı. Sarı-lacivertli ekipte, Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan Djiku, Hollanda deplasmanında riske edilmedi. Ganalı savunmacının yokluğunda savunma hattının ortasında Çağlar Söyüncü'nün partneri Becao oldu. İki futbolcu bu sezon 4'üncü kez birlikte görev aldı. Çağlar ve Becao ikilisi daha önce Avrupa Ligi'nde Saint- Gilloise, Süper Lig'de ise Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında ilk 11'de birlikte forma giydi.

MOURİNHO TRİBÜNDE

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Az Alkmaar deplasmanında kırmızı kart cezası nedeniyle takımını yalnız bıraktı. İç sahada oynanan Manchester United karşılaşmasında kırmızı kart gören tecrübeli teknik adam, AZ Alkmaar maçında takımını tribünlerden yönlendirdi.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-lacivertli ekibi AZ Alkmaar deplasmanında taraftarları yalnız bırakmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, AFAS Stadyumu'nda kendileri için ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurdu. Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Almanya, Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ve Türkiye'den gelen taraftarlar tribünlerde yerini aldı.

VALENSİYA İÇİN SAYGI DURUŞU

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar'a konuk olduğu karşılaşma öncesinde İspanya'nın Valensiya şehrinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. İspanya'nın Valensiya şehrinde geçtiğimiz ay, sel felaketi meydana gelmiş ve 200'ün üstünde vatandaşın hayatını kaybettiği felakette birçok kişinin de kayıp olduğu biliniyor. UEFA geçtiğimiz günlerde yaşanan felaket ve hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını açıklamıştı. Karşılaşma öncesinde yaşanan felaket için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan ev sahibi ekipte forma giyen futbolcular, maça kollarına siyah bant takarak çıktı.

ÖZGÜR FİLİSTİN TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçe taraftarları, Alkmaar karşılaşması öncesinde Filistin'i de unutmadı. Valensiya'daki felaket için saygı duruşunda bulunulurken, Fenerbahçe taraftarları da İsrail'in saldırısı altında bulunan Filistin için tempo tuttu. Fenerbahçeli taraftarlar, 'Free Filistin' şeklinde bir müddet tezahüratlarda bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a Konuk Oldu - Son Dakika

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