Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-1 Yendi

BAŞAKŞEHİR, Süper Lig'in 35'inci haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 35'inci haftasında Başakşehir, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Burak Pakkan düdük çaldı. Burak Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Candaş Elbil yaptı. Karşılaşmada ev sahibi Başakşehir, Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Crespo, Kemen, Brnic, Piatek 11'i ile çıktı. Konuk ekip Fenerbahçe ise Livakovic, Skriniar, Amrabat, Carlos, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko ile sahada yer aldı.

Dakika 18'de Başakşehir'in sol kanattan kullandığı korner vuruşunda Piatek topu kafa ile karşıladı. Pozisyonu tamamlamaya çalışan Duarte'ye Amrabat'ın müdahalesi sonucu ev sahibi ekip penaltı kazandı. 20'nci dakikada topun başına geçen Piatek'in vuruşunda Livakovic, yuvarlak meşinin ağlarla buluşmasını engelledi. Başakşehir gol şansını değerlendiremedi.

Dakika 41'de Fenerbahçe, Dzeko ile gole yaklaştı. Kostic'in ortaladığı pozisyonda topu kontrol eden Dzeko'nun gelişine vuruşunda top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

İlk yarının sonunda dakikalar 44'ü gösterdiğinde Fenerbahçe Mert Müldür'ün golü ile öne geçti. İsmail'in pasında Mert Müldür savunmanın arkasına hareketlendi. Önündeki boş alanı değerlendiren Müldür, kaleci Muhammed'i aşırarak topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

55'inci dakikada Talisca'nın şutunda Opoku'nun eline çarpan top sonrası hakem VAR'a gitti. Pozisyonu inceleyen Burak Pakkan yaptığı incelemede Opoku'nun elinin doğal konumda olduğunu belirleyerek pozisyonun penaltı olmadığı kararını verdi.

60'ıncı dakikada Fenerbahçe, Skriniar'ın golü ile 2-0 öne geçti. Tadic'in kullandığı korner vuruşunda Skriniar topu kafayla karşıladı. Seken topu İsmail kontrol etmek isterken meşin yuvarlağa tekrar Skriniar sahip oldu. Kalabalığın içinden oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 0-2.

86'ncı dakikada En-Nesyri kafa golü ile takımının 3'üncü golünü attı. Sağ taraftan Szymanski'nin kullandığı korner vuruşunda ters kanada gelen topa Kostic sahip oldu. Kostic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında En-Nesyri kafayı vurarak topu ağlara gönderdi: 0-3.

90+1'de Başakşehir, Ömer Faruk Beyaz ile golü buldu. Ceza sahası içerisinde Osayi Samuel topu uzaklaştıramadı. Topa sahip olan Crespo topu penaltı noktasına çevirdi. Ömer Faruk vuruşunda bu sezonki ilk golünü kaydetti.

90+3'te Oğuz Aydın takımının 4'üncü golünü kaydetti. Tadic'in ceza yayı önünden pasında ceza sahası sağ çaprazda İrfan bekletmeden kale önüne pasında Oğuz Aydın topu boş kaleye gönderdi: 1-4.

Başakşehir, Süper Lig'in 35'inci haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu.

FENERBAHÇE'DEN NOTLAR

Amrabat penaltıya sebep olduğu pozisyonda gördüğü sarı kart sonucunda cezalı duruma düştü. Mert Müldür attığı gol ile Lig'de 3'üncü golüne imza attı. 45+1'lik zaman diliminde Dzeko'nun etkisiz vuruşuna sinirlenen Talısca'yı takım arkadaşı Tadic uyarmak istedi. Tadic'e de sert çıkış gösteren Talisca sinirlendi. İkili arasındaki gerginlik güçlükle sakinleştirildi. Devre arası transfer olan Milan Skriniar Süper Lig'deki 3'üncü golünün sevincini yaşadı. İsmail Yüksek dakika 79'da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. En-Nesyri Süper Lig'de 17'nci golünü kaydetti.

TRİBÜNLER DOLMADI

Sezon boyunca deplasmanda kendine ayrılan bölümde tüm biletleri satın alıp takımını yalnız bırakmayan Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçında tribünleri doldurmadı. Gelen taraftarlar maç sonuna doğru "İstifa" sloganları attı.