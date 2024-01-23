Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

Öte yandan sakatlığını atlatan Miguel Crespo antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken; Miha Zajc takımdan ayrı idmanı tamamladı.