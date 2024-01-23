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Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 22'nci haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sakatlığını atlatan Miguel Crespo takımla çalışırken, Miha Zajc ise ayrı idmanı tamamladı. Fenerbahçe, maç öncesi tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
23.01.2024 - 19:45,  Güncelleme: 19:47
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Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

Öte yandan sakatlığını atlatan Miguel Crespo antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken; Miha Zajc takımdan ayrı idmanı tamamladı.

Kaynak: DHA
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