Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk Tedesco'ya verdi veriştirdi

29.04.2026 09:34
Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, Tedesco'nun görevde kaldığı sürecin şampiyonluk şansını bitirdiğini savunarak yönetimin kararlarını sert sözlerle eleştirdi. Domenico Tedesco hakkında sert ifadeler kullanan Göktürk, "Şampiyonluk ihtimalimiz Tedesco ve Devin Özek'le devam ettiğimiz gün bitti" dedi. Tedesco ile yolların çok daha erken ayrılması gerektiğini savunan başkan adayı, "Ekim ayında gönderilmeliydi, bu kararın gecikmesi kulübe zarar verdi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul kararı sonrası başkan adaylarından Barış Göktürk, kulübün gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Göktürk’ün özellikle Domenico Tedesco hakkındaki sözleri dikkat çekti.

“DEĞİŞİM İHTİYACI VAR”

Sports Digitale’e konuşan Göktürk, Fenerbahçe’de uzun süredir devam eden bir yapısal sorun olduğunu vurgulayarak, “12 yıldır aynı filmi izliyoruz. Şahıslardan bağımsız kulüpte ciddi bir problem var” ifadelerini kullandı. Kulüpte profesyonel bir futbol yapılanması kurulması gerektiğini belirten Göktürk, scouting, veri analizi ve icra kurullarını içeren yeni bir sistem önerdi.

EKONOMİK VE YAPISAL PROJELER

Fenerbahçe’nin en büyük sorunlarından birinin ekonomik yapı olduğunu savunan Göktürk, gelirlerin artırılması için Fenerium ve “Fenerbahçe GO” projelerini halka arz etmeyi planladığını açıkladı. Ayrıca stadyum kapasitesinin 60-65 bine çıkarılacağını ve loca sayısının artırılacağını da taahhüt etti.

TEKNİK ADAM MODELİNE VURGU

Teknik direktör tercihi konusunda “denge modeli” vurgusu yapan Göktürk, ne tamamen yerli ne de tamamen yabancı bir sistemin doğru olmadığını belirtti. Yerli bir teknik adam ya da yerliye yakın bir yabancı hocayla çalışılması gerektiğini ifade etti.

“ŞAMPİYON YAPAMAYACAKSAM BAŞKAN OLMAM”

Göktürk, iddialı hedefler ortaya koyarak, “Fenerbahçe önümüzdeki 10 yılda en az 5 şampiyonluk yaşamalı. Eğer bunu yapamayacaksam başkan olmam” dedi.

TEDESCO’YA SERT ELEŞTİRİ

Domenico Tedesco hakkında sert ifadeler kullanan Göktürk, “Şampiyonluk ihtimalimiz Tedesco ve Devin Özek’le devam ettiğimiz gün bitti” dedi. Tedesco ile yolların çok daha erken ayrılması gerektiğini savunan başkan adayı, “Ekim ayında gönderilmeliydi, bu kararın gecikmesi kulübe zarar verdi” ifadelerini kullandı.

KADRO MÜHENDİSLİĞİNE ELEŞTİRİ

Kulüpteki kadro planlamasını da eleştiren Göktürk, “28 oyuncuya maaş ödememiz gerekirken 40 oyuncuya ödeme yapıyoruz” diyerek mevcut yapının sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Buda kim herkes helva yemeğe geliyor tek çare Aziz YILDIRIM 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
