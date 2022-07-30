Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

30.07.2022 13:45
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Fenerbahçe Başkan Ali Koç, "Yıllardır olimpiyatlara en çok sporcuyu gönderen kulübüz. İnşallah bu gelişmeyi üzerine koyarak devam ettiririz." dedi.

Fenerbahçe Başkan Ali Koç, "Yıllardır olimpiyatlara en çok sporcuyu gönderen kulübüz. İnşallah bu gelişmeyi üzerine koyarak devam ettiririz." dedi.

Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, kulüpte 40, 50 ve 60 yılını dolduran üyelere plaket verildi.

Başkan Ali Koç'un elinden 60 yıl plaketi alan Osman Atakan Tekin, 1962 yılında 17 yaşında atletizm takımına katılan bir delikanlı olarak bugünleri göreceğini hayal dahi edemediğini belirterek, "Mithatpaşa Stadı'nda Fenerbahçe formasını teriyle ıslatan bir atlet, bugün burada 60. yıl plaketini alma şerefine nail oluyor. Allah'a şükrediyorum bu günleri gösterdiği için. 10 yıl sonra 70. yıl plaketi için burada olmayı temenni ederim." dedi.

Daha sonra yönetim kurulu faaliyet raporu Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan tarafından okundu.

Geride bıraktıkları 3 aylık dönemde, finansal ve idari anlamda yeni döneme en iyi alamda başlayabilmek adına yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Kızılhan, "Sportif olarak, 3 ay içinde erkek futbolda 2021-2022 sezonunun sona ermesiyle beraber Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olma hedefiyle yaptığımız planlar çerçevesinde uygulamalara başladık." dedi.

Fenerbahçe'nin başarılarını anlatan Kızılhan, "Gücünü yanımızda hissettiğimiz taraftarlarımıza teşekkür ediyor, her branşta zaferlerle dolu bir yıl olmasını diliyorum. Bu sezon itibarıyla 1923 yılında Türkiye Futbol Federasyonunun kurulduğu günden bugüne kadar kazandığımız 5 yıldızlarımızı, formalarımız dışında her yerde kullanmaya başladık. 5 yıldız ise formalarımıza 2023-24 sezonundan itibaren dahil olacaktır." diye konuştu.

Kulübün işleyişiyle ilgili konulara da değinen Kızılhan, dijitalleşmeye çok önem verdiklerini ve bu konuda yeni uygulamalar başlattıklarını da kaydetti. Gelir kalemleri arttırmaya yönelik devam ettikleri projeleri de anlatan Kızılhan, pandemi nedeniyle 2 yıl sonra yapılabilen yeni sezon formaları tanıtımından bir gün sonra rekor oranda forma satışı yaptıklarını ve bunun taraftarın beğenisi ve iştahını en iyi şekilde gösterdiğini aktardı.

Şube sorumluları başarı ve hedeflerini anlattı

Türk sporunun geleceği için başarılı sporcular yetiştirme bilinciyle çıktıkları yolda, daha önce Kenan Evren Lisesi önünde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'e ait heykeli, kulübü ziyaret ettiği 3 Mayıs 1918'i temsilen Ülker Stadı'nın girişine konulduğuna dikkati çeken Kızılhan, heykelde yazılı Atatürk'e ait sözleri okudu ve toplantıdakiler tarafından alkışlandı.

Burak Kızılhan daha sonra, kulüp şube sorumlularının, şubelerinin faaliyetleriyle ilgili mesajları paylaştıkları sinevizyonu üyelere izletti.

Akdeniz oyunlarında madalya kazanan sporcular sahnede

Burak Kızılhan, sahneye son Akdeniz oyunlarına katılarak çeşitli branşlarda madalya kazanan Fenerbahçeli sporcuları çağırdı. Başkan Ali Koç ve yöneticiler, sahneye çıkan sporcularla toplu fotoğraf çektirdi.

Başkan Ali Koç, yaptığı konuşmada, yıllardır olimpiyatlara en çok sporcuyu gönderen kulüp olduklarının altını çizerek, "Artık alışmaya başladık. Olimpiyatlar, Akdeniz Oyunları, Avrupa derken sporcularımız inşallah alıştığımız madalyaları gelenek haline getirir. Yıllardır olimpiyatlara en çok sporcuyu gönderen kulübüz. İnşallah bu gelişmeyi üzerine koyarak devam ettiririz. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya da çok gurur verici bir tabloyla karşı karşıya olduklarını anlatarak, "Bu başarıları elde ederek divan kuruluna çıkmak kolay değil. Fenerbahçe, Türk amatörüne hizmet edene bir numaralı kulüp. Başkanımızın da verdiği destek çok önemli. Verdiği desteğin anlatılması mümkün değil. 50 yıllık Fenerbahçe hayatımdaki gerçekleştirmek istediklerimizi gerçekleştirdi. Burada olmayan sporcularımız var, inşallah bundan sonraki divan toplantılarında boyunlarında altın madalyalarla burada olurlar." diye konuştu.

Buse Naz Çakıroğlu: " Paris'ten altın madalyayla dönmek istiyorum"

Başkan Koç'un ricasıyla konuşması istenen milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ise "Öncelikli hedefimiz şampiyon olmak. Gittiğimiz her turnuvada Fenerbahçe ve Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceğiz. Paris Olimpiyatları'ndan dönüşte hepimizin boynunda altın madalya olacak. Olimpiyata gitmeden önce madalya almak istiyorum demiştim tam belirtememişim gümüş oldu. Bu sefer belirteyim, Paris'ten altın madalyayla dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübünün en yaşlı sporcularından biri olan milli boksör Şennur Demir de yaptığı konuşmada, "Şampiyon olduğumuzda da olmadığımızda da biz de her halükarda, ne olursa olsun her zaman, hem sporcu hem de taraftar olarak yanımızda olan Fenerbahçe'nin yanındayız. Başarısında da başarısızlığında da yanındayız. Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe." şeklinde konuştu.

Şennur Demir ve Fenerbahçeli sporcular daha sonra sahnede, Fenerbahçe Marşı'nı okudu, toplantıdaki üyeler de marşa eşlik etti.

Bir üye, "Zelenski" sloganı attı

Toplantıda, konuşma yapması için kürsüye çağrılan üyelerden Cengiz Tokgöz, Dinamo Kiev maçında bazı taraftarların "Putin" sloganı atmasını eleştirerek, "Yönetim kurulu umarım Ukrayna'dan özür dilemiştir." dedi.

Bu söz üzerine müdahalede bulunan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, slogan atıldığı sırada yönetim locasında maçı izlediklerini ve sloganın farkına varamadıklarını belirterek, "Başkana mesajlar gelince bana sordu ve ben de sosyal medyada gördüm öyle bir şeyin olduğunu. Çok lokal ve bir avuç grubun yaptığı çirkin, kabul edilemez davranışı, Fenerbahçe'ye, bütün camiaya mal etmek de çirkindir. Fenerbahçe hiçbir zaman böyle bir çirkinlikle bağlaştırılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Tekrar konuşan üye Tokgöz ise kürsüden, "Bence özür dilemek gerekliydi. 1881 numaralı üyeyim. O halde ben de 'Zelenski, Zelenski, Zelenski' diye bağırıyorum." ifadesini kullandı.

Toplantı, üye konuşmalarıyla devam ediyor.

YORUMLAR
500
CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU Burak Kızılhan: 5 yıldız, formalarımıza 2023-24 sezonundan itibaren dahil olacaktır Burak Kızılhan: 5 yıldız, formalarımıza 2023-24 sezonundan itibaren dahil olacaktır
Kaynak: AA

Burak Kızılhan, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:51 8,5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı
13:32 Fenerbahçe'nin dev borcu açıklandı: 6 milyar 423 milyon lira
13:09 Birce Akalay'ın başı sahte hesaplarla dertte! Savcılığa koştu
13:05 Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi!
12:38 Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti
12:29 İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi
12:22 İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor
12:11 Beninli bakanın Macron'un dokunduğu omzunu temizlediği görüntüler yankı uyandırdı! Fransız medyası görmezden geldi
12:09 5 lira eksik harcadı diye indirildiği market servisinin altına yattı
11:49 Üniversitede final heyecanı can aldı! Sevinçten kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 13:57:58. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement