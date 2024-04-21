Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sultanlar Ligi\'nde Şampiyonluğu Değerlendirdi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmalarının ardından, 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' vizyonu çerçevesinde hareket ettiklerini belirtti ve futbolda verilen cezalar hakkında, "Fenerbahçe'nin son 10 yılda başına gelen hangi takımın başına gelmiş" dedi.

Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti ve seride durumu 3-2'ye getirerek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın kupaya ulaşmasının ardından oyuncuları tebrik etti. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulunan Ali Koç, bu sezon tüm branşlarda final ve şampiyonluklar için mücadele etmelerine vurgu yaptı. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı takımı tebrik ederek sözlerine başlayan Başkan Koç, "Güzel bir seri oldu, sonunda kazandık. Eczacıbaşı'nı da sadece bu seri için spora yaptıkları katkıdan dolayı tebrik ederim. Türkiye'de bu seviyede kadınlar serisi oluyorsa bu Türkiye'nin voleybolda genel başarısıdır. Türkiye Voleybol Federasyonu'nu da çıtayı bu seviyeye çıkardıkları için kutluyorum. Biraz buruk sevincimiz var, kupayı ve ligi aldık ama Avrupa kupasını da almak istiyorduk. Takımı onun için kurmuştuk. Yarı finalden döndük. İnşallah seneye orada da bir kupa getirmeyi planlayacağız. Takımımız aşağı yukarı hazır. Belki 1-2 dokunuş yapacağız. Erkek takımımız son derece mütevazı bütçeyle final oynadı, Avrupa'da çeyrek final oynadı onlarla da gurur duyuyorum. Biz ezeli rakiplerimizle değil, şirket takımlarıyla yarışıyoruz. Onların imkanları, finansman bize göre çok daha geniş. Ama ona rağmen 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' vizyonu çerçevesinde biz de elimizden geldiğince yatırım yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden sponsorlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Seneye de inşallah bu seviyede devam edeceğiz. Kadın basketbolda tüm kupaları aldık. Şimdi erkek basketbolda minimum final-four oynayıp, Türkiye Ligi'ni almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Takımdan takıma muameleler son derece değişik"

Futbolda aldıkları cezalar hakkında konuşan Başkan Koç, "Erkek futbolda da inşallah şampiyon oluruz. Son 10 seneye baktığınız zaman tam 9 sezon ve bu sezonla birlikte bizim 700 puanımız var, Galatasaray'ın 700 puanı var, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir takip ediyor. Bu saydığım takımlar arasında şampiyon olamayan tek takım Fenerbahçe. Zaten bizim isyan edişimiz bu. Şeytan detayda gizlidir derler ya, burada da belki Trabzon'da şampiyonluğumuz gidecekti. Trabzon'da 83. dakikada gol gelmeseydi, şampiyonluğumuz gidecekti. Ne oldu? Trabzonspor'a verilen cezalar 6'dan 4 maça düştü. Para cezası 3 milyondan 448 bine düştü. Biz stadımızda küfür olunca 400-500 bin TL ceza yiyoruz. Orada linç teşebbüsü oldu, anlayamıyoruz. Ondan sonra Süper Kupa ile ilgili biz bir ceza yedik. Tahkimde kendimizi savunmadan hukukun ana maddesi savunma hakkıdır. Kendimizi savunmadan tahkim cezaları onadı. Biz Etik Kurulu'na başvurduk, inşallah bir duruşma verecekler. Takımdan takıma muameleler son derece değişik" diye konuştu.

"Fenerbahçe'nin son 10 yılda başına gelen hangi takımın başına gelmiş"

Başkan Koç, sözlerini şöyle tamamladı: "2 sene evvel Trabzon'da şampiyonluk maçında 5 bin kişi sahaya girmişti Antalyasporlu kaleci yumruklandı. O zaman doğru ceza verilse belki bugün olmazdı. Verilen cezalar, sevkler takımdan takıma değişiyor. Kabul edilebilir şey değil; isyan bundan. Fenerbahçe'nin son 10 yılda başına gelen hangi takımın başına gelmiş. 2015'te otobüs viyadükten uçsaydı, ne olacaktı? Hala faili meçhul. Kumpas kuruldu, itibarımız, değerimiz, finansallarımız yerlere düştü. Mahkemelerde kendimizi akladık, şimdi tazminat davaları açıyoruz. Dava açmadan devletin bizimle helalleşmesi gerekir. Şampiyonluğumuz camiamıza hayırlı olsun. İnşallah pek çok kupaların da habercisi olur." - İSTANBUL