Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, PFDK'ya sevk edildi

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FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

29.01.2025 13:30  Güncelleme: 13:45
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 28.01.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler belli oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün ise "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

"1- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü'nün 25.01.2025 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 25.01.2025 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu STEPHANE CEDRIC BAHOKEN'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- CORENDON ALANYASPOR Kulübü'nün 25.01.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "8 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4-GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 25.01.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAYA.Ş. Kulübü İdarecisi METİN ÖZTÜRK' ün müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu röportajda yer alan başka müsabaka öncesi "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 26.01.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- İKAS EYÜPSPOR Kulübü'nün 26.01.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ONVO ANTALYASPOR Kulübü'nün 26.01.2025 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 26.01.2025 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 26.01.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 26.01.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11-FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 26.01.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan müsabaka öncesi "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇEA.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ 'un 26.01.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan müsabaka öncesi "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, PFDK\'ya sevk edildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sergen:
    FB yöneticileri kinle nefretle halkı birbirine düşürüyor. Tribünlerde Türk kulüplerine, halkına, değerlerine sürekli terörü de kullanarak küfür eden seyirci kılıklı iç karışıklık çıkarmaya çalışan tiplere DEVLETİMİZ SORUŞTURMA açmalıdır. 38 1 Yanıtla
  • Apple User:
    hadi fenere 38 blok seyircisiz oynama verin bakalım Galatasaray’a aynı madden vermiş olduğunuz ceza gibi bizde adalet varmış diyelim. Ali koç hakemlerle ilgili karar alıyor TFF direk uyguluyor. bunu zaten herkes görüyor başta siz futbolun itibarini zedelediniz zaten istifa edin de kurtulalım hacı Osman bey 14 0 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Tff yi zaten Ali Koc yönetiyor 7 7 Yanıtla
  • Apple User:
    TFF zaten Ali koçla iş birliği içinde devam etsin bu saatten sonra yolları ayrılırsa şaşarız biz 7 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Tarık yüce gevşektir 4 1 Yanıtla
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