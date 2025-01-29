Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, PFDK\'ya sevk edildi

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hadi fenere 38 blok seyircisiz oynama verin bakalım Galatasaray’a aynı madden vermiş olduğunuz ceza gibi bizde adalet varmış diyelim. Ali koç hakemlerle ilgili karar alıyor TFF direk uyguluyor. bunu zaten herkes görüyor başta siz futbolun itibarini zedelediniz zaten istifa edin de kurtulalım hacı Osman bey