Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, 4 ayda 190 milyon euro kaynak ürettiklerini açıkladı. - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, 4 ayda 190 milyon euro kaynak ürettiklerini açıkladı.

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Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, 4 ayda 190 milyon euro kaynak ürettiklerini açıkladı.
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda 4 ayda 190 milyon euro kaynak ürettiklerini söyledi. Yıldırım, Ataşehir'den 100 milyon euroya yakın para geleceğini ve bu gelirin tüzük değişikliğiyle borca ayrılacağını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 4 ayda 190 milyon euro para kaynak ürettiklerini söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, gündem maddelerine ilişkin konuşma yaptı. "Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın" diyerek sözlerine başlayan Yıldırım, "3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat Caddesi'nde olanlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün lütfen herkes farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var, Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Bir sessizliğin de derinliği vardır. O derinliği göremezseniz hiçbir şey anlayamazsınız. Biz şampiyon olacağız dedik, diyorum. İnanın, onun için destek olun. Bu yönetimin çok insanı bu kulübe uzun yıllar hizmeti olacak. Bugünün önemi şu; Fenerbahçe'de ne yapılıyorsa mali kongre, olağan kongrede gelip anlatılacak. 100 milyon euroya yakın Ataşehir'den para gelecek. Tüzüğe koyacağız, o para borcu kapatacak. Başka yere harcanmayacak. Gelen bilerek gelecek. 11. maddede geçmişte satma vardı. Ben satmayı kaldırdım. Fenerbahçe'nin mallarını satmayacağız, tüzüğe madde koyduracağım. Fenerbahçe'nin malını alındıktan sonra kimse kafasına göre babasının malı gibi satamaz. Biz de babamızın malı olmadığı için satmıyoruz. 11. maddenin ana konusu; maddenin sonu 12. maddeye gidiyor. Samandıra Tesisleri'nde iki tane ana parsel var. 15 bin metrekarelik kısmı kulüp satın alsın. Nereden alacak, sponsorluktan gelen parayla. 13. madde; Kenan Evren Lisesi, yanlış hatırlamıyorsam 2002 yılında bunu Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşma yapmıştık. Anlaşma kapsamında 3 okul, 1 tane salon yapılacaktı. Yaptık, vermediler. Uzadı, Ali Bey ile sözleşme yaptılar. Uzattılar, bazı şartlar yazdılar. Ama oraya bir şey yapılmıyor. Kimse de adım atmıyor. Oraya bir proje yapmaya başlayacağız onay verirseniz. Maltepe Akademisi, bu araziyi ben 2018 yılında tahsis ettirdim. Benden sonra bir plan proje çizmişler, aynı projenin yapılmasını arzu ediyoruz. 6 tane çim saha var. 1 tane de 5 bin kişilik stat olacak. Mart-nisan ayında 6 tane çim saha bitmiş halde Fenerbahçe'nin emrine verilecek. Dereağzı'nda Metin Aşık Tesisleri yıkım sürecinde. Ali Bey dönemindeki projenin aynısını yapacağız, adını da Metin Aşık olarak devam ettireceğiz. Stadın kapasitesini 64 bin kişiliğe çıkarıyoruz. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. 'Hemen yapın, başlayın' diye bakan da oradaydı, talimat verdi. Şu anda projeler Ankara'da imza safhasında. Kasım ayında dışarıdan inşaat başlar" ifadelerini kullandı.

"4 ayda kulübe 190 milyon euro kaynak ürettik"

Önceki yönetimin futbolculara ödediği bonservis ücretlerini anlatarak eleştiride bulunan Başkan Yıldırım, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 48 milyon euro geliri var. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden 26 milyon euro geldi. Sporcu bonservislerinden 3,6 milyon euro, bizim gibi şahıslardan 40 milyon euro, kombine geliri 30 milyon euro, loca geliri 10 milyon euro, sponsorluk/reklam 16 milyon euro, stopaj iade 5 milyon euro, Fenerium'dan 12 milyon euro, bir de 1 milyon euro faiz geliri. Toplam 149 milyon euro. Bundan sonra bütün kongrelerde bunu isteyeceğiz. Gelirler toplamı 197 milyon 454 bin 995 euro. Bunun içinde 7 milyon 189 bin 953 euro, önceki dönemin bize bıraktığı para. Biz 4 ayda 190 milyon euro para oluşturmuşuz. Bunun karşılığında Fenerbahçe'nin Spor Kulübü'nün giderlerinin toplamı 22 milyon 502 bin euro. Geldiğimizde hemen ödenmesi gereken 43 milyon euro gerekiyordu. 8 Haziran vadesi geçen bekleyen ödemeler toplamı 48 milyon 783 bin 892 lira. Pazartesi günü 24 milyon euro eski futbolcuların bonservislerinden dolayı olan borcu dün kulüpte imzaladım, yatıracağım. 10 Ekim'e kadar yatırmazsak UEFA'dan lisansı alamıyoruz. Ben söylediğim sözleri yerine getirip bırakacağım" diye konuştu.

Aziz Yıldırım, daha sonra eski futbolculara ödenen bonservisleri kalem kalem aktararak, "Oyunculara 100 milyon euro maaş ödeyeceğiz. Fenerbahçe'nin menajerlere 35 milyon euro borcu var" dedi.

"Fenerbahçe, Türk spor tarihindeki bütün takımlardan daha fazla vergi ödemiştir"

Başkan Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün devlete ödediği vergilerle ilgili bilgi vererek şunları söyledi:

"Federasyondan biri 'Siz kulüp olarak ne kadar vergi ödediniz?' diyor. Fenerbahçe, Türk spor tarihindeki bütün takımlardan daha fazla vergi ödemiştir. Doküman burada. 1998'den 2017'ye kadar Fenerbahçe, 410 milyon dolar benim başkanlığım döneminde Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı'na vergi ödemiştir. 2018-2026 yılları arasında 400 milyon 943 bin 934 dolar vergi ödenmiş. Toplam 814 milyon 419 bin 731 dolar Fenerbahçe vergi ödemiş. Diğer bütün kulüplerin de vergilerini açıklamalarını bekliyoruz."

Yönetime yetki verildi

Toplantıda daha sonra, 'Samandıra Can Bartu Tesislerinin Hazineye ait 14.934 m2'lik kısmının satın alınmasına ilişkin olarak; yönetim kurulunca gerekli girişimlerde bulunulması, satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda yapılacak tüm iş ve işlemler için yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması' maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Peker, kongre üyelerine sunum yaptı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, maddeyle ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesini genel kurulun oylarına sunarken, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: İHA
Aziz YıldırımFenerbahçeAtaşehirEkonomiSporSon Dakika

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