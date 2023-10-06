Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan'ı uzatmada yendi - Son Dakika

Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan'ı uzatmada yendi

Son Güncelleme: 06.10.2023 23:49

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in ilk haftasında İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı uzatma periyodu sonucunda 85-82 yendi. Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, EA7 Emporio Armani Milan maçında en iyi performanslarını sergileyemeseler de galibiyeti elde ettiklerini söyledi.

THY EuroLeague'in ilk haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı uzatma periyodu sonucunda 85-82 mağlup etti.

"SAVUNMA KİMLİĞİMİZ ÇOK İYİYDİ"

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Itoudis, oyuncularını galibiyetten dolayı kutlayarak "Milan, maça iyi başlayan taraftı. Kolay şutlar buldular. İlk yarının sonunda üstünlüğü ele aldık. Onları 19 top kaybına zorladık. Messina'nın üç uzun oyuncuyla oynama tercihi bizi biraz zora soktu. Ribaunt mücadelesini bu yüzden kaybettik. İkinci şanslarla onlara maça dönme imkanı verdik. Buna rağmen savunma kimliğimiz çok iyiydi. Henüz ekim ayındayız. En iyi basketbolumuzu oynayamasak da maçı kazanmayı başardık. Harika bir atmosfer vardı. Taraftarlara galibiyette bize yardımcı oldukları için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

"BİRKAÇ HATALI TERCİH BİZE MAÇI KAYBETTİRDİ"

İtalya ekibinin başantrenörü Ettore Messina, Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden dolayı kutlayarak "Zorlu geçen bir maçtı. Rakibimizden daha fazla ribaunt aldık ve asist yaptık ancak yaptığımız top kayıpları ve birkaç hatalı tercih bize maçı kaybettirdi. Takımımın mücadelesiyle gurur duyuyorum. Üç oyun kurucumuzun da sağlığı yerine geldiğinde toparlayacağız." ifadelerini kullandı.

Maçtan kareler:

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e galibiyetle başladı
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e galibiyetle başladı
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e galibiyetle başladı
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e galibiyetle başladı
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e galibiyetle başladı
Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Emporio Armani, İtalya, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan'ı uzatmada yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan'ı uzatmada yendi - Son Dakika
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