Fenerbahçe Beko Şampiyon!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Beşiktaş GAİN'i 77-75 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seriyi 3-1 kazandı ve şampiyon oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki derbide Beşiktaş, iki takımın da dış atışlardan etkili olduğu ilk periyodu 20-16 önde tamamladı.

Düşük tempoda geçen ikinci çeyrekte farkı koruyan siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 45-40 üstün girdi.

Beşiktaş, dengeli geçen üçüncü periyodu 60-56 önde bitirdi ve son bölüme 4 sayılık avantajla girdi.

Dördüncü ve son periyot, büyük bir heyecana sahne oldu. Fenerbahçe, milli oyuncu Tarık Biberovic'in bitime 4 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle karşılaşmadan 77-75 galibiyetle ayrıldı ve play-off final serisini 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe, 13. şampiyonluğunu elde etti

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü üst üste 13. kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyonluğunu 1990-91 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2023-24 ve 2024-25'in ardından 2025-26'da da şampiyonluğa ulaştı.

4 kupanın 3'ünü kazandı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 2025-26 sezonunda mücadele ettiği 4 kulvardan 3'ünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, 3 kulvarda da Beşiktaş GAİN'e üstünlük kurarak şampiyonluk elde etti.

Fenerbahçe, 2 kez şampiyonluk yaşadığı Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) ise dörtlü finalde mücadele etti.

Sarı-lacivertliler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonda Olympiakos'a mağlup olarak adını finale yazdıramadı.

Jasikevicius'un Fenerbahçe'de 8, toplamda 20. şampiyonluğu

Sarunas Jasikevicius, başantrenörlük kariyerinde 8'i Fenerbahçe Beko'da 20. şampiyonluğunu kazandı.

Litvanyalı başantrenör, 2023-24 sezonundan bu yana görev yaptığı sarı-lacivertli takımda birer THY Avrupa Ligi ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3'şer Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Jasikevicius, Zalgiris'te 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası, Barcelona'da ise 2'şer İspanya Ligi ile İspanya Kupası zaferleri elde etti.

Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk ve bireysel başarı kazandı.

87 maçta 64 galibiyet

Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 87 karşılaşmada 64 galibiyet aldı.

Sarı-lacivertliler, Basketbol Süper Ligi'nde 40, Avrupa Ligi'nde 43, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 maça çıktı.

Bu müsabakaların 64'ünü kazanan Fenerbahçe Beko, 23'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım arasında son 5 finalin galibi Fenerbahçe Beko

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş GAİN ile oynadığı son 5 şampiyonluk maçını kazanmayı başardı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, ikişer kez Türkiye Kupası finali (2025, 2026), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi (2025, 2026) ve bir defa Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında (2025) karşı karşıya geldi.

Basketbol Süper Ligi final serilerinde Beşiktaş'a 2024-25'te 4-1, bu sezon da 3-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi olan Fenerbahçe Beko, 2 kez Türkiye Kupası finali ve bir defa Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında da siyah-beyazlıları mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Ligde üst üste ikinci kez final oynayan Beşiktaş'ın şampiyonluk özlemi ise 15 yıla çıktı.

Şampiyonlar

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

Sezon Şampiyon 1966-1967 Altınordu 1967-1968 İTÜ 1968-1969 Galatasaray 1969-1970 İTÜ 1970-1971 İTÜ 1971-1972 İTÜ 1972-1973 İTÜ 1973-1974 Muhafızgücü 1974-1975 Beşiktaş 1975-1976 Eczacıbaşı 1976-1977 Eczacıbaşı 1977-1978 Eczacıbaşı 1978-1979 Efes Pilsen 1979-1980 Eczacıbaşı 1980-1981 Eczacıbaşı 1981-1982 Eczacıbaşı 1982-1983 Efes Pilsen 1983-1984 Efes Pilsen 1984-1985 Galatasaray 1985-1986 Galatasaray 1986-1987 Karşıyaka 1987-1988 Eczacıbaşı 1988-1989 Eczacıbaşı 1989-1990 Galatasaray 1990-1991 Fenerbahçe 1991-1992 Efes Pilsen 1992-1993 Efes Pilsen 1993-1994 Efes Pilsen 1994-1995 Ülkerspor 1995-1996 Efes Pilsen 1996-1997 Efes Pilsen 1997-1998 Ülkerspor 1998-1999 TOFAŞ 1999-2000 TOFAŞ 2000-2001 Ülkerspor 2001-2002 Efes Pilsen 2002-2003 Efes Pilsen 2003-2004 Efes Pilsen 2004-2005 Efes Pilsen 2005-2006 Ülkerspor 2006-2007 Fenerbahçe Ülker 2007-2008 Fenerbahçe Ülker 2008-2009 Efes Pilsen 2009-2010 Fenerbahçe Ülker 2010-2011 Fenerbahçe Ülker 2011-2012 Beşiktaş Milangaz 2012-2013 Galatasaray Medical Park 2013-2014 Fenerbahçe Ülker 2014-2015 Pınar Karşıyaka 2015-2016 Fenerbahçe Ülker 2016-2017 Fenerbahçe 2017-2018 Fenerbahçe Doğuş 2018-2019 Anadolu Efes 2019-2020 Tamamlanamadı 2020-2021 Anadolu Efes 2021-2022 Fenerbahçe Beko 2022-2023 Anadolu Efes 2023-2024 Fenerbahçe Beko 2024-2025 Fenerbahçe Beko 2025-2026 Fenerbahçe Beko

Kaynak: AA