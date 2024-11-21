Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna\'yı Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

Spor

SALON: Unipol Arena

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Uros Nikolic, Marcin Kowalski

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 10, Pajola 2, Clyburn 8, Shengelia 23, Hackett 2, Morgan 14, Polonara 2, Diouf 3, Zizic 18, Belinelli

FENERBAHÇE BEKO: Sertaç Şanlı 5, Hayes-Davis 19, Tarık Biberovic 11, Pierre 2, Guduric 21, Zagars 2, Colson 18, Birch 8, Melli, Mays

1'İNCİ PERİYOT: 22-23

DEVRE: 38-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-56

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 11'inci haftasında deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı 86-82 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Virtus Segafredo Bologna'da 23 sayı üreten Tornike Shengelia oldu. Fenerbahçe'de ise Marko Guduric 21 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 9'uncu galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Virtus Segafredo Bologna ise 9'uncu mağlubiyetini aldı.

Sarı-lacivertli ekip, Turkish Airlines EuroLeague'in 12'nci haftasında 29 Kasım Cuma günü EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek.