Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'yı Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'yı Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna\'yı Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı 86-82 yenerek 9. galibiyetini elde etti. Karşılaşmada en çok sayı atan oyuncu Tornike Shengelia oldu.

21.11.2024 01:08  Güncelleme: 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SALON: Unipol Arena

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Uros Nikolic, Marcin Kowalski

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 10, Pajola 2, Clyburn 8, Shengelia 23, Hackett 2, Morgan 14, Polonara 2, Diouf 3, Zizic 18, Belinelli

FENERBAHÇE BEKO: Sertaç Şanlı 5, Hayes-Davis 19, Tarık Biberovic 11, Pierre 2, Guduric 21, Zagars 2, Colson 18, Birch 8, Melli, Mays

1'İNCİ PERİYOT: 22-23

DEVRE: 38-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-56

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 11'inci haftasında deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı 86-82 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Virtus Segafredo Bologna'da 23 sayı üreten Tornike Shengelia oldu. Fenerbahçe'de ise Marko Guduric 21 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 9'uncu galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Virtus Segafredo Bologna ise 9'uncu mağlubiyetini aldı.

Sarı-lacivertli ekip, Turkish Airlines EuroLeague'in 12'nci haftasında 29 Kasım Cuma günü EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe, Basketbol, Bologna, İtalya, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'yı Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
21:32 MHP’den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz
21:10 MHP’den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili ’Kaçak altın’ iddiası MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
09:24 İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı
09:22 Ferdi Tayfur’un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı
09:13 Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu’ndan çok konuşulacak yanıt Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt
09:11 Chrome’a değer biçildi Toplam tutar dudak uçuklatır Chrome'a değer biçildi! Toplam tutar dudak uçuklatır
09:11 Hangi torbadayız İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz Hangi torbadayız? İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz
08:49 İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
08:43 Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı
08:43 Karadağ maçı sonrası Montella’ya olay yaratacak sözler Karadağ maçı sonrası Montella'ya olay yaratacak sözler
08:30 Montella’yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum Montella'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 02:25:33. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'yı Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.