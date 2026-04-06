Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-0 Yendi

06.04.2026 10:40
Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı 90+11. dakikada Kerem'in penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 63 yapan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, derbi maçta karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum üstlendi.

KEREM'İN SON DAKİKA GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş karşısında 90+11'inci dakikada penaltıyı gole çevirerek takımına galibiyeti getirdi. Bu gol Kerem'in sarı-lacivertli formayla 12'nci golü oldu. 27 yaşındaki futbolcunun 7 tane de asist katkısı bulunuyor.

FENERBAHÇE, LİGDE 7 MAÇ SONRA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla geçen Fenerbahçe, ligde 7 maç sonra gol yemedi. Son olarak 20'nci haftadaki Kocaelispor deplasmanında gol yemeyen sarı-lacivertliler daha sonra oynadığı Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK karşılaşmalarında kalesinde gol gördü.

SARI-LACİVERTLİLER LİGDE BEŞİKTAŞ'I 2 MAÇTA DA MAĞLUP ETTİ

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Beşiktaş ile ligde oynadığı iki derbiyi de kazandı. Siyah-beyazlı ekibi, Süper Lig'in 28'inci haftasında 1-0 yenen Fenerbahçe, sezonun ilk devresinde deplasmandaki maçtan 3-2 galip ayrılmıştı.

CHERIF NET POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, Beşiktaş karşısında 2 net gol pozisyonundan yararlanamadı. 19 yaşındaki futbolcu, kaçan gollerden sonra taraftarın tepkisini çekti.

ASENSIO DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de Marco Asensio, 19'uncu dakikada Oh ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Bir süre sahada tedavi uygulanan oyuncu, kısa süre kendini denedi. Maça devam edemeyen Asensio, 24'üncü dakikada yerini Fred'e bıraktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından Asensio'nun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Asensio'nun durumunun ciddi olmamasını umuyorum. İlk izlenim ciddi olmadığı yönünde. Yarın ya da bir sonraki gün 2'nci MR'ı çekince net bir izlenim olacak. İlk izlenim çok negatif değil. O olmazsa İsmail var, Fred var, Talisca 10 numara oynayabiliyor. Sakatlıklar işimizin bir parçası. Asensio bizim için çok önemli" sözlerini kullandı.

Kaynak: DHA

Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber
Bakan Fidan, Suriye’ye gitti Bakan Fidan, Suriye'ye gitti
Trabzonspor’dan açıklama: Abdülkerim Bardakcı futbolcumuzu provoke etti Trabzonspor'dan açıklama: Abdülkerim Bardakcı futbolcumuzu provoke etti
Sergen Yalçın’dan El Bilal Toure kararı Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure kararı

12:05
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
11:27
Trump’tan Taliban’a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
11:17
İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın
İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
