MKE Ankaragücü maçının Eryaman Stadı'nda oynanacak olması Fenerbahçe camiasını ayaklandırdı - Son Dakika

MKE Ankaragücü maçının Eryaman Stadı'nda oynanacak olması Fenerbahçe camiasını ayaklandırdı

Son Güncelleme: 29.08.2023 15:50

Adana Demirspor maçını stat zemininde yaşanan sorun nedeniyle Olimpiyat Stadı'nda oynayan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçını Eryaman Stadı'nda oynayacak. TFF yetkilileri yaptığı incelemede zeminin maçın oynanmasına elverişli olduğu kararını verdi. Ancak Fenerbahçe camiası karara tepkili. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ali Koç'a zemin ile ilgili bir sorun olmadığını bildirdiğini belirtirken, ''Stat zemini ilgili bir sorunumuz yok. Yaşanan gelişmeler normal. Maç Eryaman Stadı'nda oynanacak.'' dedi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında MKE Ankaragücü, 3 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Stat zemininde yaşanan sorun sebebiyle Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak zorunda kalan Başkent ekibi, Fenerbahçe maçını stadında oynamak istiyor. Ancak sarı-lacivertli camia zemin sorunu nedeniyle bu talebe karşı çıktı.

FENERBAHÇE, TFF İLE GÖRÜŞTÜ

TFF yetkililerince yapılan incelemenin ardından Eryaman Stadı zemininin maçın oynanmasına elverişli olduğu kararına varılsa da karara Fenerbahçe camiasından tepkiler sürüyor. TFF'nin stat ile ilgili aldığı kararın ardından Ankara Emniyetine maçın oynanacağı yönünde bilgi verilirken gerekli tedbirlerin de alınması istendi. Ancak Fenerbahçe Kulübü yetkililerinin zeminin bozuk olduğu gerekçesiyle maçın başka bir stada alınması yönünde TFF ile görüşme yaptığı öğrenildi.

"STAT ZEMİNİ İLE İLGİLİ BİR SORUNUMUZ YOK"

Bu gelişmenin ardından TFF Yönetim Kurulu, statta yarın yeniden incelemeye karar verirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Faruk Koca'nın Ali Koç'a zemin ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı için mücadelenin evlerinde oynanmasında bir sakınca görmediklerini dile getirdiği belirtildi. Faruk Koca, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Stat zemini ilgili bir sorunumuz yok. Yaşanan gelişmeler normal. Maç Eryaman Stadı'nda oynanacak" ifadelerini kullandı.

Stat zemininin son hali:

Fenerbahçe camiasını ayaklandıran stat kararı! MKE Ankaragücü maçı Eryaman'da oynanacak
Fenerbahçe camiasını ayaklandıran stat kararı! MKE Ankaragücü maçı Eryaman'da oynanacak

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Eryaman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü maçının Eryaman Stadı'nda oynanacak olması Fenerbahçe camiasını ayaklandırdı - Son Dakika


Son Dakika
16:04 Son Dakika: Usta oyuncu Ünal Silver vefat etti
16:01 İYİ Parti, yerel seçimde Ankara ve İstanbul için kendi adaylarını çıkaracak
16:01 ''Bakanım sesini duyayım'' diyen vatandaşa, Hakan Fidan'dan yanıt gecikmedi
15:54 Gönül Dağı dizisinin güzel oyuncusu Nazlı Pınar Kaya evlendi
15:50 Emekli zammı için masada 2 farklı formül var! İşte en düşük maaş için kulislerde konuşulan rakamlar
15:43 MKE Ankaragücü maçının Eryaman Stadı'nda oynanacak olması Fenerbahçe camiasını ayaklandırdı
15:18 Dünyaca ünlü fast-food restoranında sos nedeniyle çıkan kavgada 16 yaşındaki kız bıçaklanarak öldürüldü
14:56 Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Eşi ölen kadın, 17 yaşındaki kayınbiraderine kaçtı
14:43 Azerbaycan bayrağını ayaklar altına alan Ermeni futbolculara hapis cezası verildi
14:37 Trans bireye yangın tüpüyle gaz sıktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2023 16:29:25. #1.12#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü maçının Eryaman Stadı'nda oynanacak olması Fenerbahçe camiasını ayaklandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement