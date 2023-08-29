MKE Ankaragücü maçının Eryaman Stadı'nda oynanacak olması Fenerbahçe camiasını ayaklandırdı

Süper Lig'in 4'üncü haftasında MKE Ankaragücü, 3 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Stat zemininde yaşanan sorun sebebiyle Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak zorunda kalan Başkent ekibi, Fenerbahçe maçını stadında oynamak istiyor. Ancak sarı-lacivertli camia zemin sorunu nedeniyle bu talebe karşı çıktı.

FENERBAHÇE, TFF İLE GÖRÜŞTÜ

TFF yetkililerince yapılan incelemenin ardından Eryaman Stadı zemininin maçın oynanmasına elverişli olduğu kararına varılsa da karara Fenerbahçe camiasından tepkiler sürüyor. TFF'nin stat ile ilgili aldığı kararın ardından Ankara Emniyetine maçın oynanacağı yönünde bilgi verilirken gerekli tedbirlerin de alınması istendi. Ancak Fenerbahçe Kulübü yetkililerinin zeminin bozuk olduğu gerekçesiyle maçın başka bir stada alınması yönünde TFF ile görüşme yaptığı öğrenildi.

"STAT ZEMİNİ İLE İLGİLİ BİR SORUNUMUZ YOK"

Bu gelişmenin ardından TFF Yönetim Kurulu, statta yarın yeniden incelemeye karar verirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Faruk Koca'nın Ali Koç'a zemin ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı için mücadelenin evlerinde oynanmasında bir sakınca görmediklerini dile getirdiği belirtildi. Faruk Koca, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Stat zemini ilgili bir sorunumuz yok. Yaşanan gelişmeler normal. Maç Eryaman Stadı'nda oynanacak" ifadelerini kullandı.

Stat zemininin son hali: