Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 Mağlup Etti

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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çaldı. Burak Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Samet Çiçek üstlendi.

Çaykur Rizespor, 6'ncı dakikada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Olawoyin pasını ceza sahası yayına yakın noktadaki Ali Sowe'a aktardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra ayak içiyle yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1. 13'üncü dakikada konuk ekip 2'nci golü buldu. Sağ tarafta topla buluşan Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği topu Akintola indirdi. Akintola'nın indirdiği topla ceza sahası çizgisinin hemen içinde buluşan Ali Sowe'un şutunda top savunmaya çarparak ağlara gitti ve fark 2'ye çıktı: 0-2. Fenerbahçe'nin 42'nci dakikada Skriniar ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 45+3'üncü dakikada ceza sahası içinde Olawoyin, Skriniar'ı çekerek düşürdü. Önce pozisyonu devam ettiren hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve 45+6'ncı dakikada penaltı noktasını gösterdi. 45+6'ncı dakika Çaykur Rizespor, 10 kişi kaldı. Penaltı kararından sonra hakem Burak Pakkan, Olawoyin'e ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 45+8'inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Dzeko, farkı 1'e indirdi: 1-2. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip ikinci yarının başında En Nesyri ve Dzeko ile gole yaklaştı. Fenerbahçe, 73 ile 75'inci dakikada Dzeko ve Oğuz Aydın'la direğe takıldı. 77'nci dakikada Çaykur Rizespor, 9 kişi kaldı. Ghezzal oyundan çıkarken yavaş hareketleri sebebiyle gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 9 kişi bıraktı. Fenerbahçe, 80'inci dakikada beraberliği yakaladı. Sol taraftaki Szymanski'nin ceza sahasında ortasında savunmadan seken top Talisca'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Tarık'tan sekti. Seken topla buluşan Dzeko, kale önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2. 85'inci dakikada Talisca'nın uzak mesafeden sert şutunda top üst direkten auta çıktı. Fenerbahçe, 89'uncu dakikada öne geçti. Sol tarafta topla buluşan Tadic'in arka direğe ortaladığı topa kafayla vuran En Nesyri, fileleri havalandırdı: 3-2. 90+8'inci dakikada Fenerbahçe'nin Dzeko ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı. Maç Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

EN NESYRI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü, Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. 89'uncu dakikada takımını öne geçiren golü kaydeden En Nesyri, golden sonra formasını çıkardı. Hakem Burak Pakkan'dan sarı kart gören En Nesyri, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Alanyaspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

ANDERSON TALISCA İLK KEZ SARI-LACİVERTLİ FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçe'nin kısa süre önce kadrosuna kattığı Anderson Talisca ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Maça yedek başlayan Brezilyalı futbolcu, 61'inci dakikada Levent Mercan'ın yerine dahil oldu.

MILAN SKRINIAR VE DIEGO CARLOS İLK KEZ 11'DE

Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Milan Skriniar ve Diego Carlos, Çaykur Rizespor ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Bu karşılaşma iki futbolcunun da sarı-lacivertli formayla ilk 11'de başladığı ilk maç oldu. Milan Skriniar maç kadrosunda yer aldığı ilk karşılaşmaya 11'de başlarken; Diego Carlos ise Göztepe ile oynanan maçın 88'inci dakikasında oyuna dahil olmuştu.

OGÜN ALTIPARMAK VE MEHMET SALİH DERELİ UNUTULMADI

Fenerbahçe camiası ile Türk futbolunun önemli isimlerinden Ogün Altıparmak ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli unutulmadı. Maç öncesinde hayatını kaybeden iki isim anılırken, 1 dakikalık da saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan iki takım futbolcuları sahaya 'Her şey için teşekkürler. Daima kalbimizdesin' ve 'Fenerbahçe seni unutmayacak Ogün Altıparmak' yazılı pankartlarla çıktı.