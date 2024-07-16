Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Fenerbahçe'de transferler peş peşe. Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildiren ve Alanyaspor'dan Oğuz AYdın'ı 4 yıllığına kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra anlaşmaya vardığı milli futbolcu Cenk Tosun ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.

16.07.2024 19:57  Güncelleme: 20:50
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Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra anlaşmaya vardığı milli futbolcu Cenk Tosun 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, kadrosunu millî futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda forma giydiği 47 maçta 11 gol, 8 asist kaydetti.

TRANSFERLER PEŞ PEŞE

Fenerbahçe, Cenk Tosun dışında Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler ayrıca Al Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için hem kendisi hem de kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.


Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Oğuz Kuru: hayırlı olsun Çok iyi bir Transitler 17 11 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Paşam Hoşgeldin..???? 11 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic: kadroda ki bazi curuk elmalar gider ve ideal kadroyu koruya bilirsek. transferler cok iyi oldu. cenk, caglar, maximin,oguz 7 9 Yanıtla
    Fayton Faytoncu: Gene başladınız o sene bu sene demeye ))))) 2 2
  • Davut Çağlar: camialara mal olmuş futbolcuların rakip takımlara gitmesi hiç hoş değil 7 8 Yanıtla
  • Mustafa Naz: batshuai yerine yapilmis yerinde transfer 7 5 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: boş ve gereksiz bir transfer 8 3 Yanıtla
    Ercan Karatas: Ya bi git Allah aşkına 0 1
  • AsLaN DurakoğLu: Prensese kapilarini acan renkliler bu sene yine ilk 5 e girer. Prenses Tosun ilk 10. haftada sakatlanir 4 6 Yanıtla
  • Kenan KODALAK: Batshuayi nin yerini doldurma ihtimali bile yok. 3 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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