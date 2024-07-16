Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor

10 kişinin yaralandığı olayın nedeni akıl alır gibi değil

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra anlaşmaya vardığı milli futbolcu Cenk Tosun 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, kadrosunu millî futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda forma giydiği 47 maçta 11 gol, 8 asist kaydetti.

TRANSFERLER PEŞ PEŞE

Fenerbahçe, Cenk Tosun dışında Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler ayrıca Al Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için hem kendisi hem de kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



