Fenerbahçe'de dev derbi öncesi kritik zirve - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de dev derbi öncesi kritik zirve

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve asbaşkan Acun Ilıcalı'nın da aralarında bulunduğu dört önemli yönetici, Galatasaray ile yarın deplasmanda oynanacak dev derbi öncesi teknik direktör Jose Mourinho ve sportif direktör Mario Branco ile bir araya geldi. Sarı-lacivertli yönetimin Mourinho'ya derbinin sonucu ne olursa olsun arkasında olduklarının mesajını verdi.

23.02.2025 10:38
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Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi öncesinde kritik bir zirve gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli kulübün ileri gelenleri yemekte buluştu.

BALIKÇIDA BULUŞTULAR

Bir balıkçıda organize edilen yemekte kulüp başkanı Ali Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte teknik direktör Jose Mourinho, asbaşkanlar Acun Ilıcalı, Hamdi Akın, yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ve Sportif AŞ yönetiminde yer alan iş insanı Nezih Barut da yer aldı. Yemekte sportif direktör Mario Branco da yer aldı.

YÖNETİMDEN MOURINHO'YA DESTEK

24 Şubat Pazartesi (yarın) saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak derbi öncesi Ali Koç ve yöneticilerin rahat ve neşeli bir tavırda olduğu, teknik direktör Jose Mourinho'ya derbinin sonucu ne olursa olsun arkasında olduklarının mesajını verdikleri öğrenildi.

İşte o buluşmadan bir fotoğraf;

Fenerbahçe'de dev derbi öncesi kritik zirve
Fenerbahçe\'de dev derbi öncesi kritik zirve

Jose Mourinho, Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de dev derbi öncesi kritik zirve - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Özer Canaydın:
    Fenerbahçenin Galibiyet şansını görmüyordum ama Galatasarayın bu kadar yabancı hakemden korktuğuna göre demekki birşeyler dönüyormuş. Fenerbahçe Galip gelecek inşallah. 46 32 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Ben rangers maçına çalıştım ama yarında olabilir talisca maçın başında kırmızı kart görebilir 6 32 Yanıtla
  • Adem GS:
    için bakalım şarapları... maç sonunda bizde şampanya patlatiriz... 9 28 Yanıtla
  • Ali Arat:
    sonuç ne olursa olsun arkandayız demişler yani başlarına gelecekleri biliyorlar . ahanda yazdım maçı gs 2-1 alacak. 14 21 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    sokuru yazıyorum silme admin .. Gs-0 fb 4 21 13 Yanıtla
  • GÖKMEN:
    Vur kır parçala Galatasaray'ım 14 19 Yanıtla
  • Hasan Gaga:
    hiç kimse için değilse de morinho için maçı kazanmak geleceğe en büyük yatırım olacak 14 17 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    insan hakemide davet ederdi 17 11 Yanıtla
  • Casper:
    Galatasaray Kyckk 8 14 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş:
    işte bu...biz inanıyoruz size sonuç ne olursa olsun 11 4 Yanıtla
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