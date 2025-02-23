Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi öncesinde kritik bir zirve gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli kulübün ileri gelenleri yemekte buluştu.
Bir balıkçıda organize edilen yemekte kulüp başkanı Ali Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte teknik direktör Jose Mourinho, asbaşkanlar Acun Ilıcalı, Hamdi Akın, yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ve Sportif AŞ yönetiminde yer alan iş insanı Nezih Barut da yer aldı. Yemekte sportif direktör Mario Branco da yer aldı.
24 Şubat Pazartesi (yarın) saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak derbi öncesi Ali Koç ve yöneticilerin rahat ve neşeli bir tavırda olduğu, teknik direktör Jose Mourinho'ya derbinin sonucu ne olursa olsun arkasında olduklarının mesajını verdikleri öğrenildi.
İşte o buluşmadan bir fotoğraf;
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de dev derbi öncesi kritik zirve - Son Dakika
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