Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti... - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...

02.06.2022 14:08

Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile 2022-2023 sezonu için 3 milyon euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye resmen imza attı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli hocanın sözleşme süresinin 1 yıl olduğu ve 3 milyon euro garanti ücret alacağı belirtildi.

1 SEZON BOYUNCA FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRACAK

Konuya ilişkin Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak." denildi.

Son Dakika: Jorge Jesus resmen Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve maliyeti

3 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET ALACAK

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Portekizli hocanın maliyetini bildiren Fenerbahçe açıklamasında, "Şirketimiz,2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Jorge Jesus resmen Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve maliyeti

JORGE JESUS'UN KARİYERİ

Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçe'yi çalıştıracak. 33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04'lük puan ortalaması yakaladı. Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı.

Son Dakika: Jorge Jesus resmen Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve maliyeti
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti... - Son Dakika
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