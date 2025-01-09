Fenerbahçe'de Kasımpaşa Maçında 7 Değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'de Kasımpaşa Maçında 7 Değişiklik

Fenerbahçe\'de Kasımpaşa Maçında 7 Değişiklik

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Kasımpaşa ile karşılaştı. Teknik Direktör Jose Mourinho, son maçtaki 11'ine göre 7 oyuncu değişikliği yaparak sahaya çıktı. Kalede Ertuğrul Çetin ve savunmada Yusuf Akçiçek ilk kez 11'de yer alırken, Cenk Tosun da sezonun ilk resmi maçında ilk 11'de başladı. Fenerbahçe'nin kadrosunda toplamda 7 eksik oyuncu bulunuyor.

09.01.2025 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Teknik Direktör Jose Mourinho son oynanan Atakaş Hatayspor müsabakası 11'ine göre 7 değişiklik yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, kupada rotasyona giderek 7 değişiklik ile sahaya çıktı. Kalede İrfan Can Eğribayat'ın yerine Ertuğrul Çetin'e görev verirken, savunmada Alexander Djiku'nun yerine Yusuf Akçiçek, sol bekte de Levent Mercan'ın yerine Mert Müldür şans buldu. Orta sahada Dusan Tadic, Fred ve Sofyan Amrabat'ın yerine İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Bartuğ Elmaz 11'de başladı. Forvette de Edin Dzeko'nun yerine Cenk Tosun görev aldı.

Cenk Tosun ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki forveti Cenk Tosun bu sezon ilk kez bir resmi maçta 11'de başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 2 maçta süre alan Cenk, Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Alanyaspor, Bodrum FK ve Beşiktaş maçlarında da sonradan oyuna girdi.

Ertuğrul Çetin ve Yusuf Akçiçek ilk kez 11'de

Başakşehir karşılaşmasında kaleci Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi koruyan Ertuğrul Çetin, ilk kez 11'de şans buldu. Genç oyuncu Yusuf Akçiçek de ilk kez 11 başlayan isimler arasında yer aldı. 18 yaşındaki defans, bu sezon Kasımpaşa ile oynanan lig maçında ve Slavia Prag karşılaşmasının son dakikasında süre aldı.

Sarı-lacivertlilerde 7 eksik

Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek'in yanı sıra, sakatlığını atlatan Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın maç eksiği nedeniyle, Allan Saint-Maximin ağrı şikayeti nedeniyle, Samet Akaydin de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Bartuğ Elmaz, Filip Kostic, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, ve Muharrem Çizgili ise yedek başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Ertuğrul Çetin, Türkiye Kupası, Jose Mourinho, Cenk Tosun, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Kasımpaşa Maçında 7 Değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 05:26:05. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Kasımpaşa Maçında 7 Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.