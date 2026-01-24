Fenerbahçe\'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe, Everton forması giyen Beto için yürüttüğü transfer görüşmelerini sonlandırdı. Yapılan değerlendirmelerin ardından sarı-lacivertliler, Gineli santrforun transferinden vazgeçti.

TRANSFER KOMİTESİ NİHAİ KARARI VERDİ

Ara transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi Juventus'a göndermeye hazırlanırken forvet hattı için Everton'dan Beto'yu gündemine almıştı. Ancak transfer komitesinin son değerlendirmesiyle birlikte bu dosya kapatıldı.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Fenerbahçe, Beto için Everton'a resmi teklifini iletmiş ve oyuncunun temsilcisi Chi Azeh Ivo'yu İstanbul'a davet etmişti. Bu süreçte taraflar arasında temaslar kurulmuştu.

İKİ GÖRÜŞME YAPILDI, ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beto'nun temsilcisi Chi Azeh Ivo, Fenerbahçe ile iki ayrı görüşme gerçekleştirdi. Ancak yapılan görüşmelerin ardından kulüpler arasında anlaşma sağlanamadı ve transferin iptal edildiği bildirildi. Temsilci Chi Azeh Ivo'nun İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye döndüğü aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki Beto, bu sezon Everton formasıyla 25 resmi maçta görev aldı ve 3 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Gineli santrforun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.