Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
24.01.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
Haber Videosu

Fenerbahçe, Everton forması giyen Beto için yürüttüğü transfer görüşmelerini sonlandırdı. Transfer komitesinin son değerlendirmesiyle birlikte bu dosya kapatıldı. Beto'nun temsilcisi Chi Azeh Ivo, Fenerbahçe ile iki ayrı görüşme gerçekleştirdi. Ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamadı ve transferin iptal edildiği bildirildi. 27 yaşındaki Beto, bu sezon Everton formasıyla 25 resmi maçta görev aldı ve 3 gol kaydetti.

Fenerbahçe, Everton forması giyen Beto için yürüttüğü transfer görüşmelerini sonlandırdı. Yapılan değerlendirmelerin ardından sarı-lacivertliler, Gineli santrforun transferinden vazgeçti.

TRANSFER KOMİTESİ NİHAİ KARARI VERDİ

Ara transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi Juventus'a göndermeye hazırlanırken forvet hattı için Everton'dan Beto'yu gündemine almıştı. Ancak transfer komitesinin son değerlendirmesiyle birlikte bu dosya kapatıldı.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Fenerbahçe, Beto için Everton'a resmi teklifini iletmiş ve oyuncunun temsilcisi Chi Azeh Ivo'yu İstanbul'a davet etmişti. Bu süreçte taraflar arasında temaslar kurulmuştu.

İKİ GÖRÜŞME YAPILDI, ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beto'nun temsilcisi Chi Azeh Ivo, Fenerbahçe ile iki ayrı görüşme gerçekleştirdi. Ancak yapılan görüşmelerin ardından kulüpler arasında anlaşma sağlanamadı ve transferin iptal edildiği bildirildi. Temsilci Chi Azeh Ivo'nun İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye döndüğü aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki Beto, bu sezon Everton formasıyla 25 resmi maçta görev aldı ve 3 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Gineli santrforun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe, Beto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ercan soykök Ercan soykök:
    25 maç 3 gol Nu mu golcü 4 0 Yanıtla
  • Mö19720202 Mö19720202:
    beyo zaten glcü dwğil 3 0 Yanıtla
  • Sıddık Boyraz Sıddık Boyraz:
    çok gol atmış adam keşke alsaydınız nesriyi niye satıyonuz üç gol içinmi 1 1 Yanıtla
  • Sınan uste Sınan uste:
    2.wl nesry olur 1 0 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan Ayhan Tezcan:
    taraftar istemedi komiteymiş ne komitesi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu 2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı 5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
Süper Lig devinde kriz Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor
Kazada hayatını kaybeden Mina, son yolculuğuna gelinliği ile uğurlandı Kazada hayatını kaybeden Mina, son yolculuğuna gelinliği ile uğurlandı
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti

14:55
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
14:29
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
02:16
ABD’de ’’felç edici buz fırtınası’’ alarmı Eyaletlerde OHAL ilan edildi, market rafları boşaldı
ABD'de ''felç edici buz fırtınası'' alarmı! Eyaletlerde OHAL ilan edildi, market rafları boşaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 15:27:58. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.