Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi - Son Dakika
Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi

25.04.2026 15:21  Güncelleme: 15:22
Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da sıcak hava etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kentte 30 derece olan hava sıcaklığı, araç termometrelerinde 41 dereceye kadar ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilen Adanalılar park ve bahçelere giderek havanın tadını çıkarttı. Geçtiğimiz haftaya kadar şiddetli yağışın etkisinde olan kentte bu günden itibaren sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor.

"HAVALAR ÇOK SICAK"

Vatandaşlardan Kadir Oygur, "Havalar çok sıcak. İnsan duşa girerken terler mi? Bu güneş niye buraya vuruyor. Ben anlamadım, bu sıcaklık çok fazla" dedi.

"BİRAZ DAHA BÖYLE DEVAM EDERSE SIKMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Şervan Ildız ise, "Bu havalar çok sıcak ve bize yanlış yapıyor. Biraz daha böyle devam ederse sıkmaya başlayacağız. Gençler kanallarda yüzmeye başladı. Kısa kollu giymeye başladık, yaz erken geldi" ifadelerini kullandı.

"YÜRÜYÜŞE ÇIKTIM AMA TERLEMEYE BAŞLADIM"

Metin Gelincik isimli vatandaş ise havaların çok sıcak olduğunu anlatarak, "Sıcaklıklar etkili olmaya başladı. Yürüyüşe çıktım ama terlemeye başladım. 1-2 aya asfaltta yumurta pişmeye başlar. Allah yaşlılarımıza sabır ve dayanma gücü versin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Adana, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
