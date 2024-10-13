Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme

Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a olay gönderme

Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, karşılaşma sonrası yaptığı paylaşımla ezeli rakibine çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

13.10.2024 18:25
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Fenerbahçe ile Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-lacivertli takım, yaptığı paylaşımla ezeli rakibine göndermede bulundu.

EZEL DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, kafes içinde uyuyan bir aslan yer alırken ve arka fonda Ezel dizisinin müziği çaldı. Sarı-lacivertli hesap ayrıca paylaşımda gülücük ve ağlayan kedi suratı emojilerine yer verdi.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın hesabından yapılan paylaşım şöyle;

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme

FENERBAHÇE'DEN 6'DA 6

Bu sonuçla birlikte 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran sarı-lacivertliler, 6'da 6 yaparak puanını 18 yaptı ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, bir sonraki maçta 10 Kasım Pazar günü Amed'e konuk olacak.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme

CİMBOM'UN 2 MAÇI EKSİK

Peş peşe 3 galibiyetin ardından ligdeki ilk yenilgisini alan Galatasaray ise 9 puanda kaldı. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları dolayısıyla iki maç eksiği bulunuyor. Aslan, bir sonraki maçta 3 Kasım Pazar günü Amed'i konuk edecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Turkcell, Futbol, Spor, Ezel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Talat Yelbuz:
    RRKEK ADAM HER ZAMAN NEREYE SAKLANIRMIS HE BU ARADA BIZIM KIZLAR GECEN SENENIN ŞAMPİYONU, BU MACTA SAHANIZDAYDI 0 0 Yanıtla
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