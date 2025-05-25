Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi

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Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a şampiyonluk göndermesi
25.05.2025 23:12
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Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a şampiyonluk göndermesi
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, EuroLeague şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a gönderme yapan Hakan Safi, ''Bugün, gerçek bayramımız oldu. Kimileri bugün Yenikapı'da bir şeyler kutluyor. Bu şampiyonluk, onların üstüne gidiyor. En çok yine biz konuşulacağız.'' dedi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, EuroLeague kupasının ardından çarpıcı konuşarak ezeli rakipleri Galatasaray'a gönderme yaptı.

'İNANILMAZ OYNADIK'

Güzel bir oyun oynadıklarını belirten Hakan Safi, "Bu ikinci şampiyonluğumuz. İlki 2017'de İstanbul'da olmuştu. Çok mutlu olmuştuk. Çok zorlu maçlar oldu. Cuma günü kazanınca bugün kazanacağımıza emindik. İnanılmaz oynadık. Çok güzel oynadık.' dedi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi

'EN ÇOK YİNE BİZ KONUŞULACAĞIZ'

Bu şampiyonluğun Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının önüne geçtiğini belirten Safi, 'Bu şampiyonluk önce Ali başkanımıza, camiamıza, yöneticilerimize, oyuncularımıza, antrenörümüze hayırlı olsun. Doya doya yaşayalım. Bugün, gerçek bayramımız oldu. Kimileri bugün Yenikapı'da bir şeyler kutluyor. Bu şampiyonluk, onların üstüne gidiyor. En çok yine biz konuşulacağız. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a şampiyonluk göndermesi

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • MetinAliFeyyaz:
    Fenerbahçe'de böyle yöneticiler oldukça niye sevilmiyoruz tepki görüyoruz diye çok düşünmesin. Avrupa maçı, basketbol branşı ama rakiplere sallıyorsun. Aynısını yarıştayken bize de yapıyorlardı. Yazık böyle yöneticileri oralara getiriyorsunuz. Sonra niye yurt dışında birbirimizi desteklemiyoruz oluyor, burada hayinliği kim yapıyor taraftarlar mı? 65 3 Yanıtla
  • 340856:
    Halaaa dertleri GS. yatiyolar kalkıyorlar GS diyorlar. sizi kim konuşsun sor dışardan geçen birine basket kaç kişi oynanır diye 10 kişiden 1 kişi doğru bilir. ulan bunlar futbolda şampiyon olsalar varya kibirden geçilmez. Allah bilir işini. 56 5 Yanıtla
  • Rize:
    ne alaka ya bunlar konuştukca okurken ben sıkılıyorum utanıyorum. bölücülük yapmanın ülkeye faydası ne, sen bu ülkenin vatandaşıysan niye böyle yaparsın ki 56 1 Yanıtla
  • Mustafa Candan:
    türk hakemlerinin olmadığı gerçekten şerefle onurla maç yöneten hakemlerin olduğu her platformda şampiyonluğa oynarız.. ama bu coğrafyada futbolda zor.. 10 24 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Bir Gs taraftarı olarak kutluyorum ama fb bir basket takımı olma yolunda ilerliyor 29 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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