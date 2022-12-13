Fenerbahçe'den ayrılığı olay olan Ömer Faruk Beyaz için takım aranıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'den ayrılığı olay olan Ömer Faruk Beyaz için takım aranıyor

13.12.2022 18:19
Fenerbahçe'den ayrılığı olay olan Ömer Faruk Beyaz için takım aranıyor

Fenerbahçe'den ayrılarak Stuttgart'a imza atan Ömer Faruk Beyaz'a kulüp aranıyor. Kiralık olarak oynadığı 2. Lig ekibi Magdeburg'dan gönderilen Ömer Faruk için Stuttgart kulübünden, "Oyuncuya takım arıyoruz" açıklaması yapıldı.

Ömer Faruk Beyaz'ın kariyer planlaması hiç istediği gibi gelişmedi. Fenerbahçe'den ayrılmaması için kaptanlık verilen Ömer Faruk, teklifleri reddederek Alman ekibi Stuttgart'a imza atmıştı.

NE UMDU NE BULDU

Ancak Stuttgart'ta tutunamayan Ömer Faruk, Almanya 2. Lig ekibi Magdeburg'a kiralık gönderildi. Ömer Faruk'tan memnun kalmayan Magdeburg, futbolcunun kiralık mukavelesini feshetti.

"KULÜP ARIYORUZ"

Stuttgart'tan yapılan son açıklama ise Ömer Faruk'un tam anlamıyla sonu oldu. Alman ekibinden yapılan açıklamada, "Ömer Faruk Beyaz, VFB Stuttgart ile antrenmanlara çıkıyor. Aynı zamanda kiralık sözleşmesinin erkenden sona erdirilmesi ve devre arasından sonra maçlara çıkabileceği diğer kulüplerle görüşmeler yapılıyor" ifadeleri yer aldı.

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TÜRKİYE'YE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Avrupa'da tutunma ihtimali zayıf görülen Ömer Faruk Beyaz'ın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Ömer Faruk için Fenerbahçe forması şu anda zor gözüküyor.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den ayrılığı olay olan Ömer Faruk Beyaz için takım aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den ayrılığı olay olan Ömer Faruk Beyaz için takım aranıyor - Son Dakika
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