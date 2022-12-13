Fenerbahçe'den ayrılığı olay olan Ömer Faruk Beyaz için takım aranıyor

Ömer Faruk Beyaz'ın kariyer planlaması hiç istediği gibi gelişmedi. Fenerbahçe'den ayrılmaması için kaptanlık verilen Ömer Faruk, teklifleri reddederek Alman ekibi Stuttgart'a imza atmıştı.

NE UMDU NE BULDU

Ancak Stuttgart'ta tutunamayan Ömer Faruk, Almanya 2. Lig ekibi Magdeburg'a kiralık gönderildi. Ömer Faruk'tan memnun kalmayan Magdeburg, futbolcunun kiralık mukavelesini feshetti.

"KULÜP ARIYORUZ"

Stuttgart'tan yapılan son açıklama ise Ömer Faruk'un tam anlamıyla sonu oldu. Alman ekibinden yapılan açıklamada, "Ömer Faruk Beyaz, VFB Stuttgart ile antrenmanlara çıkıyor. Aynı zamanda kiralık sözleşmesinin erkenden sona erdirilmesi ve devre arasından sonra maçlara çıkabileceği diğer kulüplerle görüşmeler yapılıyor" ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Avrupa'da tutunma ihtimali zayıf görülen Ömer Faruk Beyaz'ın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Ömer Faruk için Fenerbahçe forması şu anda zor gözüküyor.