Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı

Fenerbahçe\'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
03.02.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinin iptal olduğunu duyurdu. Fenerbahçe cephesi, kulübün üzerine düşen tüm yükümlülükleri eksiksiz yerine getirdiğini ve transfer tesciline ilişkin evrakların doğru ve eksiksiz şekilde sisteme yüklendiğini belirtti. Ancak karşı kulübün sisteme girdiği bilgilerin hatalı olması nedeniyle sürecin Fenerbahçe'den bağımsız olarak tamamlanamadığını ifade etti.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferinde yaşanan gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sarı-lacivertli kulüp sürece ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Suudi Arabistan'a giderek transferi sonuçlandırması beklenen yönetici Ertan Torunoğulları'nın görüşmeleri sonrası anlaşmaya varıldığı yönündeki haberler, taraftarda büyük heyecan yaratmıştı. Ancak Arabistan'dan gelen son bilgilerle birlikte transferin iptal olduğu öğrenildi.

KULÜPTEN DETAYLI AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer sürecinin kulüp tarafından planlandığı şekilde ve titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, teknik heyetin talebi doğrultusunda oyuncularla anlaşmaya varıldığı, sağlık kontrollerinin tamamlandığı, gerekli onayların alındığı ve kulübün tüm yükümlülüklerini süresi içinde eksiksiz yerine getirdiği vurgulandı. Transfer tesciline ilişkin evrakların da zamanında ve doğru şekilde sisteme yüklendiği ifade edildi.

"AL ITTIHAT'TAN KAYNAKLANAN SORUN NEDENİYLE TRANSFER TAMAMLANAMADI"

Ancak Fenerbahçe, sürecin karşı kulüpten kaynaklanan bir sorun nedeniyle tamamlanamadığını duyurdu. Açıklamaya göre, Al Ittihad Kulübü'nün TMS bilgilerini hatalı girmesi nedeniyle işlemler transfer tescil süresi içinde sonuçlandırılamadı. Sarı-lacivertli kulübün ek süre talep ettiği, FIFA nezdinde girişimlerde bulunduğu ve sürecin çözümü için tüm adımları attığı belirtilirken, buna rağmen karşı kulübün herhangi bir gerekçe sunmadan işlemleri tamamlamadığı kaydedildi.

"HAYAL KIRIKLIĞINI PAYLAŞIYORUZ"

Yaşanan gelişmelerin ardından transfer sürecinin sonuçlandırılamadığı belirtilen açıklamada, "Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe yönetimi, sportif hedefler doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam edileceğini vurguladı.

Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.

Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.

Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Taner Avcı Taner Avcı:
    serdar dursun sizi bekliyor acele edin onida kaçırmayın bari 22 20 Yanıtla
    k8zhnxwsvx k8zhnxwsvx:
    enson gs maçında duymuştuk ismini 15 8
  • 197119. 197119.:
    beceriksiz yönetim. 22 4 Yanıtla
  • erdal yıldız erdal yıldız:
    GS şampiyonluğu hayırlı olsun. 12 14 Yanıtla
  • Bülent Arslan Bülent Arslan:
    Aldımı fener Kante yi. Engolo Engolo Kante yi 10 13 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    beceremedik diyemiyolar 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri sakın bunu yapmayın Bir anda binlerce liralık masraflara yol açıyor Araç sahipleri sakın bunu yapmayın! Bir anda binlerce liralık masraflara yol açıyor
Sağanak yağış istinat duvarını yıktı 4 koyun telef oldu Sağanak yağış istinat duvarını yıktı! 4 koyun telef oldu
Suriye Hükümeti ve SDG Arasında Anlaşma Suriye Hükümeti ve SDG Arasında Anlaşma
Transfer iptal Fred’i almaya paraları yetmedi Transfer iptal! Fred'i almaya paraları yetmedi
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
Gabriel Brazao’dan Beşiktaş itirafı: Teklif aldım Gabriel Brazao'dan Beşiktaş itirafı: Teklif aldım
Esenler’de yanan iş yerinde 2 kişiye ait ceset bulundu Esenler'de yanan iş yerinde 2 kişiye ait ceset bulundu
4 aydır tutuklu bulunan eski belediye başkanı için karar verildi 4 aydır tutuklu bulunan eski belediye başkanı için karar verildi
Macron’dan Fransız istihbaratına 3 ülkenin liderine operasyon emri Macron'dan Fransız istihbaratına 3 ülkenin liderine operasyon emri
Ertuğrul Sağlam Belçika’yı karıştırdı Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Trump’tan dikkat çeken sözler: Kanada 51’inci, Grönland 52’nci eyaletimiz olabilir Trump'tan dikkat çeken sözler: Kanada 51'inci, Grönland 52'nci eyaletimiz olabilir
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler 10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler

15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:53
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:16
İskandinav ülkesinde ’Epstein’ depremi Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
13:03
Nimet Kılıç’tan 13 gün sonra acı haber geldi
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi
12:39
Başından vurulmuş halde bulunmuştu Katil kızı çıktı
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:29
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti Kadının çığlıkları kan dondurdu
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti! Kadının çığlıkları kan dondurdu
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 16:08:09. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.