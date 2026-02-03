Fenerbahçe\'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı

Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferinde yaşanan gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sarı-lacivertli kulüp sürece ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Suudi Arabistan'a giderek transferi sonuçlandırması beklenen yönetici Ertan Torunoğulları'nın görüşmeleri sonrası anlaşmaya varıldığı yönündeki haberler, taraftarda büyük heyecan yaratmıştı. Ancak Arabistan'dan gelen son bilgilerle birlikte transferin iptal olduğu öğrenildi.

KULÜPTEN DETAYLI AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer sürecinin kulüp tarafından planlandığı şekilde ve titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, teknik heyetin talebi doğrultusunda oyuncularla anlaşmaya varıldığı, sağlık kontrollerinin tamamlandığı, gerekli onayların alındığı ve kulübün tüm yükümlülüklerini süresi içinde eksiksiz yerine getirdiği vurgulandı. Transfer tesciline ilişkin evrakların da zamanında ve doğru şekilde sisteme yüklendiği ifade edildi.

"AL ITTIHAT'TAN KAYNAKLANAN SORUN NEDENİYLE TRANSFER TAMAMLANAMADI"

Ancak Fenerbahçe, sürecin karşı kulüpten kaynaklanan bir sorun nedeniyle tamamlanamadığını duyurdu. Açıklamaya göre, Al Ittihad Kulübü'nün TMS bilgilerini hatalı girmesi nedeniyle işlemler transfer tescil süresi içinde sonuçlandırılamadı. Sarı-lacivertli kulübün ek süre talep ettiği, FIFA nezdinde girişimlerde bulunduğu ve sürecin çözümü için tüm adımları attığı belirtilirken, buna rağmen karşı kulübün herhangi bir gerekçe sunmadan işlemleri tamamlamadığı kaydedildi.

"HAYAL KIRIKLIĞINI PAYLAŞIYORUZ"

Yaşanan gelişmelerin ardından transfer sürecinin sonuçlandırılamadığı belirtilen açıklamada, "Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe yönetimi, sportif hedefler doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam edileceğini vurguladı.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.

Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.

Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."