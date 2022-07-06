Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır - Son Dakika
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Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır

06.07.2022 17:30
Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır

Fenerbahçe Spor Kulübü, Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya hakkında taziye mesajı yayınladı. Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında "Sağlıkta şiddete hayır" notunu düşmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe, Konya Şehir Hastanesi'nde başından vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı yayınladı.

"SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kardiyolog Dr. Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe ayrıca paylaşımını "Sağlıkta şiddete hayır" etiketiyle yaptı.

Başından silahla vurularak öldürülen Doktor Ekrem Karakaya için Fenerbahçe taziye mesajı yayınladı
Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya

NE OLMUŞTU?

Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, 1 ay önce vefat eden annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'yı Konya Şehir Hastanesi'nde başına silahla ateş ederek öldürdü. Saldırgan, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Başından silahla vurularak öldürülen Doktor Ekrem Karakaya için Fenerbahçe taziye mesajı yayınladı
Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya
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Şehir Hastanesi, Ekrem Karakaya, Fenerbahçe, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır - Son Dakika
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