Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır

Fenerbahçe, Konya Şehir Hastanesi'nde başından vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı yayınladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kardiyolog Dr. Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe ayrıca paylaşımını "Sağlıkta şiddete hayır" etiketiyle yaptı.
Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, 1 ay önce vefat eden annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'yı Konya Şehir Hastanesi'nde başına silahla ateş ederek öldürdü. Saldırgan, daha sonra aynı silahla intihar etti.Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları! Doktoru silahla öldüren tıbbi sekreter aynı silahla intihar etti Konya'daki silahlı saldırgan, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için doktoru öldürmüş Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
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