Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kardiyolog Dr. Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe ayrıca paylaşımını "Sağlıkta şiddete hayır" etiketiyle yaptı.

NE OLMUŞTU?

Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, 1 ay önce vefat eden annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'yı Konya Şehir Hastanesi'nde başına silahla ateş ederek öldürdü. Saldırgan, daha sonra aynı silahla intihar etti.