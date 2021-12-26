Fenerbahçe'den yapılan açıklama taraftarı ikna etmedi

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Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe peş peşe alınan kötü sonuçlarla lider Trabzonspor'un 17 puan gerisine düştü. Ali Koç başkanlığında henüz bir başarısı bulunmayan sarı-lacivertlilerde taraftarlar bu akşam oynanacak Yeni Malatyaspor maçında büyük bir protesto hazırlığı içinde.

FENERBAHÇE TARAFTARI, KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMAYI YOK SAYDI

Hafta başından bu yana taraftarların Yeni Malatyaspor maçında yönetimi istifaya çağıracağı konuşulurken, Fenerbahçe'den yapılan açıklamada taraftarlar sağ duyuya davet edilmişti. Bu açıklamayı yok sayan sarı-lacivertli taraftarların, Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Ali Koç'u şiddetli bir şekilde istifa davet etmesi bekleniyor.

"TARAFTARLARIMIZ ARASINDA HİÇBİR GERGİNLİK YAŞANMAMASI ÖNEMLİDİR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımız bu akşam 19.00'da, Süper Lig 2021-22 sezonu ilk yarısının son maçında, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Kulübümüzün içerisinde bulunduğu gündemde, taraftarlarımızın olumlu, olumsuz, eleştirel fark etmeksizin yapıcılık ortak noktasında buluşan tüm görüşleri bizim için çok kıymetli; destekleri ise Fenerbahçemiz için olmazsa olmazdır.

Bu akşam Takımımızın, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçta da taraftarlarımızın; maç boyunca görüşleri her ne olursa olsun, tezahüratları her ne yönde olursa olsun tribünlerimizin birbirimizin görüşlerine saygı duymaları ve taraftarlarımız arasında hiçbir gerginlik yaşanmaması önemlidir.

Fenerbahçe, takımı, taraftarı, üyeleriyle bir aile ve bir bütündür.

Bizi biz yapan, Fenerbahçe'yi güçlü kılan da budur."