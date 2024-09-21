Fenerbahçe Derbi İçin Stadyumda

- Fenerbahçe, derbi için stada geldi
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, stada geldi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Derbi hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yaptığı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı. Fenerbahçe yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.
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