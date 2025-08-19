Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
19.08.2025 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Red Bull Salzburg'tan transfer ettiği Dorgeles Nene ile 5 yıllık anlaşma yaptı.

FENERBAHÇE, Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'tan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Malili kanat Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Malili milli oyuncu Dorgeles Nene'nin kalıcı transferi için Avusturya'nın Salzburg kulübü ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Dorgeles Nene'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DEVİN ÖZEK: BİZE ÇOK ŞEY KATACAK

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, "Dorgeles Nene'nin kulübümüzü seçmesinden dolayı çok mutluyuz. Uluslararası futbolun önemli yeteneklerinden biri ve kalitesini şimdiden üst düzeyde gösterdi. Hızı, 1'e 1'i, çok yönlülüğü ve gol atma içgüdüsüyle bize çok şey katacak. Dorgeles'e 'Ailemize hoş geldin' diyoruz" diye konuştu.

DORGELES NENE: FENERBAHÇE GİBİ BÜYÜK BİR KULÜPTE OLMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS

Çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Dorgeles Nene, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte olmak benim için büyük bir şans. Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum" yorumlarında bulundu.

'BENİM İÇİN ONUNLA ÇALIŞABİLECEK OLMAK BÜYÜK BİR FIRSAT'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki Malili oyuncu, "Benim için onunla çalışabilecek olmak büyük bir fırsat. Onun ne kadar büyük bir teknik direktör olduğunu bütün dünya biliyor. Ben de onun tecrübelerinden faydalanıp burada hem kendimi geliştireceğim hem de kulübüme katkılar sağlayacağım" dedi.

'ONLAR İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM'

Elinden gelenin en iyisini yapacağını dile getiren Dorgeles Nene, "Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Sosyal medyadan attıkları mesajları görünce çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Onlar için her şeyimi vereceğim ve bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hem Avrupa da hem de Süper Lig de onları en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Avusturya, Salzburg, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar
12 yaşındaki kız çocuğu kayalıklardan düşüp hayatını kaybetti 12 yaşındaki kız çocuğu kayalıklardan düşüp hayatını kaybetti
Bursa’da motosiklet kazası 1 ölü, 1 yaralı Bursa'da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Araç sahipleri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
“İşsizlik yok, iş beğenmezlik var“ sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 21:40:22. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.