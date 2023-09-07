Fenerbahçe, ezeli rakiplerine fark attı! Futbolcu satışında ilk 50'deki tek Türk takımı - Son Dakika

Fenerbahçe, ezeli rakiplerine fark attı! Futbolcu satışında ilk 50'deki tek Türk takımı

Son Güncelleme: 07.09.2023 12:05

Fenerbahçe yaz transfer döneminde oyuncu satışından yüksek gelir elde etti. Kasasına 55.45 milyon euro koyan sarı-lacivertliler, en fazla transfer geliri elde eden 43. takım oldu. İlk 50'de Fenerbahçe'den başka Türk takımı yok. Listede Galatasaray 114, Beşiktaş ise 177. sırada yer aldı.

Fenerbahçe bu transfer döneminde renklerine bağladığı futbolcular kadar, yaptığı satışlarla da adından söz ettirdi. Toplam 55.45 milyon euroluk futbolcu satışı yapan Fenerbahçe bir rekora imza attı.

RAKİPLERİNE AÇIK ARA YAPTI

Transfermarkt verilerine göre Fenerbahçe, 55.45 milyon euroluk futbolcu satışıyla 43. sırada yer alıyor. İlk 50'de başka Türk takımı yer almıyor. Futbolcu satışından kasasına koyduğu parayla rakiplerine açık ara yapan sarı-lacivertliler, yine de transfer odaklı gelir-gider tablosunda 1.36 milyon euro zararda.

GALATASARAY 114. SIRADA

Listede Galatasaray 14.75 milyon euroluk oyuncu satışıyla 114, Beşiktaş ise 2.5 milyon euroluk futbolcu satışı ile 177. sırada.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, ezeli rakiplerine fark attı! Futbolcu satışında ilk 50'deki tek Türk takımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, ezeli rakiplerine fark attı! Futbolcu satışında ilk 50'deki tek Türk takımı - Son Dakika
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