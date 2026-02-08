Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan son topta belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan son topta belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan son topta belli oldu
08.02.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 79-77 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray MCT Technic ile karşı karşıya geldi.

KAZANAN SON TOPTA FENERBAHÇE

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, son topta bulduğu basketin ardından 79-77 yendi.

GALATASARAY MAÇA İYİ BAŞLADI

Maça iyi başlayan konuk ekip, 5. dakikada 13-2 üstünlük sağladı. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 20-13 üstün tamamladı.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde kazanan son topta belli oldu

DEVREYE GALATASARAY ÜSTÜN GİRDİ

Müsabakanın ikinci periyoduna hücumda daha iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 18. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi ve soyunma odasına 33-32 Galatasaray MCT Technic üstünlüğüyle gidildi.

ÇEKİŞME ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA DA DEVAM ETTİ

Sarı-lacivertliler, ikinci yarıya maçta ilk kez öne geçerek (34-33) başladı. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin son dakikalarında üst üste üçlükler bulan misafir takım, final periyoduna 57-52 önde girdi.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde kazanan son topta belli oldu

SON SÖZÜ FENERBAHÇE SÖYLEDİ

Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 6-0'lık seriyle başladı ve 33. dakikada öne geçti: 58-57. Üstünlüğünü sürdüren ve savunmada sertliği artıran sarı-lacivertliler, 36. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 66-60. Melli'nin 37. dakikadaki smacıyla farkı çift hanelere (72-62) yükselten Fenerbahçe Beko, son bölümde üstünlüğünü korumayı başaramadı. Konuk ekip, McCollum önderliğinde üst üste üçlükler buldu ve bitime 41 saniye kala Palmer'ın basketiyle öne geçti: 74-75. Moladan Biberovic'in bitime 31 saniye kala bulduğu üçlükle dönen sarı-lacivertlilere, sarı-kırmızılılar yine Palmer'ın sayısıyla cevap verdi ve 20 saniye kala skor 77-77'ye geldi. Maçın son hücumunu kullanan Fenerbahçe Beko, Baldwin ile basketi buldu ve parkeden 79-77 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde kazanan son topta belli oldu

POZZECCO DİSKALİFE EDİLDİ

Mücadeleyi, Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Cem Ciritci, Adem Köz, Ali Gürbüz ve Ahmet Murat Emanetoğlu da yerinde takip etti. Karşılaşmanın dördüncü periyodunda Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, hakemle yaşadığı tartışma sonrası diskalifiye edildi.

FENERBAHÇE'DEN 17. GALİBİYET

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte ligde 17. galibiyetini elde etti. Galatasaray, sekizinci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe Beko, Galatasaray, Fenerbahçe, Basketbol, Sigorta, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan son topta belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • M G M G:
    Fenerbahçe arifeyi gösteriyor ama Bayramı yaptırmıyor 61 10 Yanıtla
    M G M G:
    Olumsuz işaretliyen arkadaşlar söylediğim yalan mı … 3 2
  • hakan1122 hakan1122:
    her zaman her yerde her dalda gsyi yenen sadece futbolda türk hakemleri ile başarısız gösterilmeye çalışılan ve başarısı engellenen ona rağmen yine de en son süper kupa da haklı bir gs galibiyeti ile kupa alan dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçeye selam olsun... 45 18 Yanıtla
    unutulmaz1 unutulmaz1:
    ne oldu yapıya vazmıgeçtiniz.türk hakemleri diyorsun ya yabancı hakemde geldi. sonuç.suç sizden başka herkeste. ülkerbahçe ??basket takımı bile sizin değil neyin peşindesiniz 0 0
  • 875387 875387:
    son 10 yılda 25 Fenerbahçe galibiyeti sorsan derbi derler 38 7 Yanıtla
  • Mahmut EFE Mahmut EFE:
    Her maçı kazanan FB ise nasıl derbi? 16 7 Yanıtla
  • ahmet3353 ahmet3353:
    gs ile antrenman maçı olur Fenerbahçe Beko için takım çifte maç oynamış kazanmış ona rağmen bu maçıda alıyor 6 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Canlı yayında dehşet Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor Taşların arasından fışkırdı Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar

19:52
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
19:41
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada Beşiktaş’a şok, 3 gol var
Canlı anlatım: Karşılaşmada Beşiktaş'a şok, 3 gol var
18:53
Galatasaray, Rize’de zorlanmadan kazandı
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
18:20
İsrail’in ABD’ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
İsrail'in ABD'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
17:40
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
17:35
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
17:25
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 20:56:25. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan son topta belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.