Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen
Galatasaray Daikin: Lazovic,Yasemin Güveli, Carutasu, İlkin Aydın, Timmerman, Bongaerts (Eylül Akarçeşme, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Ayçin Akyol)
Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem, Drca, Ana Cristina ( Gizem Örge, Meliha Diken, Liza Safronova)
Setler: 18-25, 16-25, 17-25
Süre: 74 dakika (25, 26, 23)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 16. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar ise 6. yenilgisini yaşadı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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